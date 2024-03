– Régi mumust fogadtunk, az elmúlt években a gödöllőiek sokszor megtréfáltak bennünket, amikor még a pásztói, majd az andornaktályai csapatban játszott a jelenlegi egri gárda egy része – pillantott vissza a Bolyky BSE csapatvezetője, Vajda Albert.

– Ezúttal jól indult számunkra a 12 táblás találkozó, s még jobban folytatódott. Az idei szezonban először játszott első táblásunk, Boricsev Oleg, aki rövid remivel indított, majd Oroján Sándor egy óra játék után mattolta ellenfelét. Ifjúsági játékosként Huszár András és Kovács Kolos Regő is nyert, majd sorra jöttek a győzelmek. Huszár Lóránt, Kovács Dániel, Domány Mihály és dr. Gordos Csaba is felülmúlta ellenfelét, így három óra elteltével 8:1-re vezettünk. A végeredményt második táblásunk, Huszár Márk állította be egy öt és fél órás remivel.

Sok jó teljesítmény akadt Az NB II. Erkel csoportjának 5. fordulójában:

EGRI BOLYKY BÁSTYA SE–GÖDÖLLŐI SBE 8,5:3,5

Győztek: Huszár Lóránt, Kovács Dániel, Domány Mihály, dr. Gordos Csaba, Oroján Sándor, Huszár András, Kovács Kolos Regő.

Remiztek: Boricsev Oleg, Huszár Márk, Vas Vince.

Az NB II. Erkel csoportjának állása: 1. HÜSI SC 43,5 pont, 2. EUTender-Sinus-SDSE 37, 3. Dunaharaszti MTK II. 35,5, 4. TFSE 34,5, 5. HASE 32, 6. Fót SE-LearningChess 28, 7. Egri Bolyky Bástya SE 27, 8. Váci SC 26, 9. Vízügyi SC 19, 10. Gödöllői SBE 17,5.

Következik: Váci SC–Egri Bolyky Bástya SE, március 10., vasárnap, 10.00.