Negyvennégy lovas és ötvenhat ló vett részt a hétvégi Dallos Andor Emlékversenyen, Szilvásváradon. A kétnapos díjlovagló viadalon tizennégy versenyszámot rendeztek a fiatal lovak versenyétől a licencszerzőkön át a nagydíj special nehézségű feladatokig. A szilvásváradi színekben induló lovasok közül Varró Levente négy elsőséget gyűjtött be, Mikó Tamás kétszer végzett első helyen, Magyar Panna pedig egy versenyszámot nyert meg, rajtuk kívül is szereztek érmeket és helyezéseket a hazaiak, Rácz Zsófia, Pénzes Levente, Ujhelyi Péter és Imre Judit is eredményesek voltak.