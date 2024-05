EGERSZALÓK SE–HEVESTHERM-HEVESI LSC 0–1 (0–0)

Egerszalók, 250 néző. V.: Varga László (Németh M., Szigetvári Zs.).

EGERSZALÓK: Farkas D. – Bényei R., Nagy G. (Ötvös O., 61.), Busai B., Halász D., Varga D. (Sugár T., 6., Fükő D., 46.), Ficzere P., Gallik G. (Balogh D., 73.), Póczos B.,. Gyóni M., Montvai T. Játékos-edző: Montvai Tibor.

HEVES: Juhász K. – Volyák P., Fejes L., Kóczián M., Szabó G., Balázs L., Ludányi G. (Szalmási zs., 93.), Szabó L., Maksó L., Juhász Cs. (Farkas J., 73.), Korsós M. Játékos-edző: Besenyei Ferenc.

GÓL: Kóczián M. (63.).

JÓK: az egész hazai csapat, ill. mindenki.

MONTVAI TIBOR: – Nagyon szerettünk volna ma nyerni, ez sajnos nem jött össze, négy alapemberünk hiányzott. Mindettől függetlenül vannak fontosabb dolgok, mint a győzelem vagy a vereség. Sok szerencsét Besenyei Ferencnek az új családtag érkezéséhez! Köszönjük Ficzere Péternek ezt a szép 17 évet! Sok szerencsét az életben, barátom!

BALÁZS TIHAMÉR, a HLSC szakmai vezetője: – Köszönöm a játékosoknak az egész éves munkájukat, különösen az utolsó öt mérkőzést, amikor is fantasztikus teljesítményt nyújtottak. Köszönjük a játékosok és vezetők nevében is az önkormányzat támogatását és mindazoknak, akik segítettek bennünket és szurkoltak a csapatnak!

SZABÓ LEVENTE játékos: – Tipikus szezon végi mérkőzésen az első félidőben jó játékkal dominálni tudtunk, majd a második félidőben a gólunk után a kontráinkból több gólt is szerezhettünk volna. A Hevesi LSC nevében gratulálok Ficzere Péter pályafutásához és további sok sikert kívánunk neki. Az egész csapat nevében köszönjük a vezetőség egész éves munkáját. Sok szerencsét kívánunk Besenyei Ferencnek kislánya érkezéséhez!