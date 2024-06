A búcsúzók szavai

HEVÉR TIBOR: – Egyre nehezebben tudtam összeegyeztetni a játékot a munkámmal. Már nem tudtam azt a teljesítményt nyújtani, amit elvártam magamtól. Nem éreztem magamban azt a tüzet, lelkesedést, ami sok-sok évig a pályán tartott. A Füzesabonyban eltöltött 11 szezon alatt rengeteg szép emléket szereztem. Dobogós helyezések és bajnoki cím az NB II.-ben, feljutás az NB I/B-be, bentmaradás a magasabb osztályban. Nehéz lenne egyet is kiemelni a sok szép emlék közül, de talán arra vagyok a legbüszkébb, hogy 8 éven át lehettem csapatcsapatkapitány. Mindig igyekeztem példát mutatni a társaimnak alázatból, hozzáállásból, küzdeni tudásból, hiszen a teljesítmény mellett egy vezérnek ez is a feladata a pályán és azon kívül is. Azért szép emlék ez számomra mert az edzőim és a társaim szavaztak meg és kértek fel erre a megtisztelő feladatra. Az aktív pályafutásom befejezése után sem szakadok el a sporttól és a kézilabdától, hiszen testnevelő tanárlént és utánpótlás edzőként rengeteg feladat vár rám a jövőben. Több időt szeretnék tölteni a családommal, a barátaimmal.

BLAZSEK MILÁN: – Már eléggé fáj mindenem, s ha eddig elkerültek a komolyabb sérülések, a későbbiekben se történjen semmi. Szeretnék több időt tölteni a családdal, miközben a sport ugyanúgy az életem része marad, futok, kondizok, biciklizem, de már csak hobbi szinten. Örök emlék marad, amikor 2014-ben megnyertük az NB II.-es bajnokságot és feljutottunk az NB I/B-be. A másodosztályban aztán a Ferencvárost is legyőztük. Nagyon jó csapat volt! Mindenki mellettünk állt, szurkolok, vezetők. Füzesabonyban az egész város szereti a kézilabdát, nagyon sok jó embert ismertem meg.

VARJÚ PÉTER: – Megöregedtem. Alább hagyott a motiváció, s így már nem szeretnék pályán lenni. Jöjjenek a fiatalok, akik felszántják a pályát a füzesabonyi sikerekért.