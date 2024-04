11:29

A városban megjelenő graffiti művészi tevékenységek szabályozott, kulturált körülményeinek megteremtése, és a városkép védelme érdekében nyújtott be előterjesztést Kovács Cs. Tamás. Az indítványát a képviselő abból kiindulva tette, hogy visszatérő problémának tartja a graffitik számára biztosított szabad falfelületek kijelölésének hiányát. Jelenleg a vár mellett futó aluljáró biztosít helyszínt, ugyanakkor az elmúlt évek tapasztalatai alapján újabbakra is lenne igény. Kovács Cs. Tamás pályázati kiírást javasolt évente megújítandó fix alkotások számára kijelölt falfelületek létesítésére, illetve olyan falak biztosítását, ahol szabadon, az év bármely szakaszában lehetne alkotni, nem lenne szükséges pályázni.

A graffiti lehetséges helyszínei között megjelöltetett a várnál a vasúti aluljáró, a Károly Mihály – Homok utcai gyaloghíd és patakmeder, valamint a Kossuth Lajos utca – Eszperantó sétány közötti aluljáró. Tartalmazta az előterjesztés azt is, hogy a további lehetséges helyszínek meghatározásához több szempontból történő vizsgálat szükséges.

A graffiti apropóján a hozzászólásokban előkerült az ifjúság szórakozási lehetőségeinek utóbbi időkben történt beszűkülése Egerben. Elsősorban az Ifjúsági Ház felszámolását nehezményezték a képviselők, közöttük dr. Pócs Alfréd, aki korábbi, elhibázott politikai döntésnek minősítette az egész ház "oda dobását" a szerinte festőként Amerikában sem jegyzett Kepes Györgynek. Ami pedig a graffitiket illeti: a városban igen sok helyen vannak falfirkák, amelyeket fel kellene számolni, s egyáltalán ez az ügy rendőrségi ügy – mondta.

Graffitis előterjesztést 16 igen egy nemmel megszavazták. Pócs szerint nem kellene majmolni a nyugatott, ahol van olyan, hogy óvodai önkielégítő szoba. Ezért szavazott nemmel



11:00

A Kertész úti parkolóházon falfestés létesítéséről nyújtott be sürgősségi indítványt Kovács Cs. Tamás. A képviselő indítványa szerint a parkolóház Bitskey uszodával szembeni homlokzata, elhelyezkedéséből is eredően adja magát, hogy a több mint 100 éves egri vízesportoknak emléket állítson egy falfestéssel. Az egri úszó- és vízilabda sport több mint egy évszázados története alatt számos jelentős sikert elért, emberként is példaként állítható embert nevelt ki, akikre büszkék lehetünk egriként.

Az előterjesztés szerint a szóban forgó falfelület méretéből eredően nem alkalmas, hogy valamennyi kiválóság, minőségben, érdemben helyet kapjon a tervezett festésen, ezért az egri úszósport két kiemelkedő alakját – a parton sétáló Bitskey Aladár és a vízben labdával látható dr. Ringelhann György személyében – örökítenék meg a parkolóház falán.

10:50

Csetneki Attila sürgősségi indítványa az önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosítására irányult, s az előterjesztő szerint azt célozza, hogy a korábbi években már bevezetett eljárásrendnek megfelelően – különös tekintettel a 2024. június 9-i önkormányzati választást követő átmeneti időszakra – a 2024. évi költségvetési források felhasználása felett is kontrollt gyakoroljon a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság.

A módosítási javaslatot a korábbi gyakorlattal azonos helyi demokratikus kontroll helyreállításának igénye szülte az előterjesztő szerint. Történik mindez annak érdekében, hogy sem a kampányidőszakban, sem a helyhatósági választást követő átmeneti időszakban ne írják felül rövid távú politikai célok a helyi közérdek szempontjából racionális költségvetési szempontokat.

Szerepelt az előterjesztés indoklásában az is, hogy a "sürgősség további indoka ezzel összefüggésben a korábbi évek gyakorlatától eltérő közgyűlés összehívási gyakorlat bizonytalansága, amely miatt a következő közgyűlés időpontja nem ismert."

A napirend vitájában két alpolgármester – Farkas Attila és Minczér Gábor – amellett érvelt, hogy az előterjesztő a javaslatát beterjeszthette volna a költségvetés tárgyalásakor, és egyébként sincs más célja, hogy mindenféle módon korlátozzák a polgármestert. Magyarországon példa nélküli ez a szándék Minczér Gábor szerint.

A közgyűlés végül többségi szavazással, 12 igennel elfogadta az előterjesztést.

10:29

Mirkóczki Zita napirend előtt szólt arról, hogy megjelent a Facebookon egy hangfelvétel, amelyen Mirkóczki Ádám polgármester arról magyaráz, miként kell úgy nyilvánossá tenni egy szerződést úgy, hogy abból végül ne derüljön ki az, amire az adatigénylést benyújtották. Sorolta is a konkrét példákat a képviselő asszony, kezdve a Lenkey-házzal, folytatva a HEMO ügyével, valamint a 11 milliárdot kitevő TOP-os pályázatok "eltitkolásával".

– Tessék csak megnyugodni képviselő asszony – intette a válaszoló polgármester egykori alpolgármesterét, majd azt fogalmazta meg, hogy szerinte Mirkóczki Zita a mai napig nem érti az önkormányzatiságot. Ami pedig a TOP-os ügyeket illeti: amint lezárulnak azok nyilvánossá teszik, de a Kincstár még nem zárta le ezeket, őket kell "abajgatni" tehát.

Ami pedig a hangfelvételt illeti: az illegálisan készült, egy órányi beszélgetésből összevágott egy perc. A bűncselekmény miatt a rendőrségnek lesz majd feladata.

Csetneki Attila hozzászólásában úgy vélekedett, hogy a polgármester a lényegre nem válaszolt. Egyúttal alkalmatlannak minősítve Mirkóczki Ádámot lemondásra szólította fel.

A polgármester a későbbiekben kifejtette, hogy a közérdekű adatokkal nem csak élnek, hanem vissza is élnek egyesek. A hivatal nem arra van, hogy annak dolgozói – ingyen és bérmentve – reggeltől estig adatigényléseknek tegyenek eleget. Olyan teljes tervdokumentumokat is kikérnek magánszemélyek, amelyért az önkormányzat súlyos milliókat fizetett.

Orosz Lászlóné szerint a közérdekű adatigénylést pontosan szabályozza a vonatkozó törvény. Császár Zoltán pedig azt kifogásolta, hogy egy régebbi önkormányzati rendelet szerint napirend előtt idevaló, ünnepélyes, a város érdekét szolgáló ügyekben lehet csak hozzászólni. A mostani vitát a képviselő láthatóan nem tekintette ilyennek.

Hiába voltak azonban az intő szavak még több hozzászólás is elhangzott – Komlósi Csaba, Kovács Cs. Tamás, dr. Pápay Ákos – amely a csütörtökön nyilvánossá lett hangfelvétel kapcsán a közérdekű adatigénylés, az önkormányzat részéről ezen adatok nyilvánossá tétele témakörébe tartozik.



10:07

Bizottsági ülések elhúzódása miatt félórás késéssel kezdte meg munkáját a város közgyűlése. Kezdésként ügyrendi indítványokkal a képviselők alaposan felforgatták a napirendek sorrendjét. Így Orosz Lászlóné indítványozta három napirend – a 3-as, az 5-ös, és a 25-ös – levételét a tárgyalási listáról. A 25-ös napirend az EVAT belső vizsgálatának jegyzői megszüntetéséről szólt volna. Az ötöst pedig időközben visszavonta az előterjesztő. A képviselők többségi szavazással le is vették a javaslat szerinti előterjesztéseket napirendről.

Böngészve a napirendeket úgy tűnik van közöttük olyan, ami komolyabb testületi vitát generálhat. Több témában, például óvodai béremelésben, civilek és pályázatok támogatásában is egyetérthet majd az egri közgyűlés, de garantált a vita arról, hogy sikertelen volt az önkormányzat belső ellenőrzése az EVAT-nál.

