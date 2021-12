Falvédő: „Az én férjem csak a vizet issza, nem is sírom leányságom vissza.” Régi konyhák, szobák faláról – kékkel, pirossal hímezve – efféle okosságok köszöntötték a helyiségbe lépőt. Szabó Eszter Ágnes (35) új értelmet és tartalmat ad a hajdani falidíszeknek. Mi több, köztéri művekké varázsolja a bevásárlószatyrokat és mondanivalóval gazdagítja az abroszokat.

A bevásárlószatyorra hímzett Nofretete egyiptomi királyné szemén bárki kitekinthet, aki a szatyrot csuklyaként a fejére húzza. Ez a használati tárgy az alkotó Háziasszony-kommandó című sorozatának része. Fontosak számára a női témák, hiszen igazi nő.

– A hímzés olyasmi, amit sokan értenek – mondja. – Meg akartam mutatni, hogy a hagyományos falvédők mintájára lehet kortárs témákat is hímezni.

Az első mondanivalót hordozó, hímzett vászonszatyor hét évvel ezelőtt készült az intermédia szakos művésznő stuttgarti ösztöndíja idején. A zöld fonallal vászonra vetett hosszú bevásárlólista után sokan megfordultak az utcán.

A televízió előtti időkben a falvédő hordozott tanulságokat.

A két közlési mód összekapcsolása a Kudlik Júlia egykori tévébemondót ábrázoló hímzett képernyővédő. A Dj szintetizátorabrosz a Minden háziasszony Dj című munka része. Ebbe az együttesbe egy CD is beletartozik, amelyen Szabó Eszter Ágnes főzési tanácsokat énekel. A háziasszony is olyan, mint a lemezlovas. Addig kever a pulton, amíg valami felemelő élmény nem születik – vallja.

A Szabó Eszter Ágnes által vezetett Hints művészeti együttes azt vizsgálja, milyen hatása van a kézimunkának a társadalomra. Megállapításaik nem csak falvédőigazságok.