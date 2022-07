Mint a szavazást követően a CitizenGO tájékoztatójából kiderült, az abortuszpárti javaslat az európai konzervatív csoportokat – legfőképp az Európai Néppártot – is megosztotta. Véleményük szerint ez azt mutatja, hogy liberális, életellenes irányba tolódott a konzervatívok egy jelentős része is.

A szavazáson jelenlévő fideszes EP-képviselők azonban mind, így Győri Enikő, Járóka Lívia, Tóth Edina, Deli Andor és Hidvéghi Balázs is leszavazta a javaslatot. Ezzel szemben viszont a várandóssága hetedik hónapjában lévő momentumos Donáth Anna és párttársa, Cseh Katalin – akinek abortuszos megnyilvánulása már korábban is felháborodást keltett – is támogatta az indítványt.

Emlékezetes, a szülész-nőgyógyász végzettségű Cseh Katalin még 2015-ben, a Klubrádió műsorában a feminista újságíró, Papp Réka Kinga beszélgetőtársa volt. A két nő arról értekezett, hogy a nem kívánt terhességnek milyen megoldásai lehetnek. A beszélgetés egy pontján Papp Réka Kinga botmixerhez hasonlította a műtéti abortuszt. Válaszul Cseh nevetve közölte:„Ezt még nem hallottam […] Majd elterjesztem én is a kis körömben.” Sokakat felháborító megnyilvánulása miatt a képviselő egyébként a mai napig sem kért bocsánatot, sőt mi több, attól a Momentum Mozgalom sem határolódott el.

Cseh abortuszpártiságát igazolhatja továbbá az is, hogy 2019-ben – nem sokkal a botmixeres botrány után – éppen születésnapja alkalmából szervezett gyűjtést egy olyan szervezetnek a közösségi oldalán, amely – az elérhető fogamzásgátlás és szexuális felvilágosítás mellett – még születés közben is engedélyezné az abortuszt – vagyis azt a gyakorlatot, hogy még akkor is beadható legyen a halálinjekció a gyermeknek, amikor már kidugta a fejét.

A Planned Parenthood nevű szervezetet és partnereit 2015-ben egyébként azzal gyanúsították meg, hogy illegális módon kereskednek az abortált magzatok szöveteivel. A történekkel kapcsolatban a momentumos politikus akkor úgy reagált: ezt az álhírt az amerikai fundamentalista szélsőjobboldali média terjeszti.

Borítókép: Cseh Katalin Budapesten Guy Verhofstadttal, az uniós liberális frakciószövetség vezetőjével 2019. május 23-án Magyar Nemzet / Havran Zoltán