Az Origo cikksorozatának második részéből az is kiderül, hogy Barkóczi Balázs a határon túli magyarok ellen hergelte a közvéleményt, amikor szégyennek nevezte, hogy a pandémia idején a kormány 36 milliárd forinttal támogatta a külhoni nemzettársainkat.

A 2009-ben még MSZP-s önkormányzati képviselőként jogerősen garázdaság miatt elítélt Barkóczi Balázs már a Demokratikus Koalíció szóvivőjeként és parlamenti képviselőjeként támadta a rezsicsökkentést. Gyurcsány Ferenc feleségének oktatási és kulturális árnyékminisztere a nyár közepén az ATV Egyenes beszéd című műsorában azt fejtegette, hogy „a rezsicsökkentés már akkor is egy hazugság volt, legalábbis abban a formájában, ahogy ez Magyarországon megvalósult, amikor a kormány bevezette”.

Szerinte ugyan 2011-ben nagyon magas volt a gáz világpiaci ára, amit a kormány egy jogszabállyal korlátozott, amivel egyrészt magának szerzett népszerűséget, másrészt a veszteséges szolgáltatókat fillérekért felvásárolta.

Barkóczi arra is hivatkozott, hogy 2013-tól a gáz szabadpiaci ára csökkenni kezdett, sőt 2016-ban már alacsonyabb volt, mint a rezsicsökkentett ár. – És most is egy hazugság, amikor kivezeti, és elhiteti a magyarokkal, hogy csak hétszeres áron juthatnak hozzá – hangoztatta Gyurcsányék árnyékminisztere. A műsorvezető közbevetésére, hogy az emberek a rezsicsökkentést úgy élték meg, hogy segítettek nekik, Barkóczi Balázs úgy reagált: