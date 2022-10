Cikkünk frissül! Rövidesen összefoglalóval jelentkezünk.

A zalaiak sokat szenvedtek a kommunisták uralma alatt

Orbán Viktor beszéde elején közölte, hogy Zalaegerszeg méltó helyszíne az ünnepségnek. A zalaiak sokat szenvedtek a kommunisták uralma alatt. Az egerszegiek az elsők között voltak, akik nem késlekedtek az utcára menni, és az utolsók között tették le a fegyvert, decemberben - tette hozzá. Szovjet tankoknak kellett feloszlatniuk az egerszegi sztrájkolókat - mondta a kormányfő.

"A zalaiak azon kevesek közé tartoznak, akik még a rendszerváltás előtt ellenzéki képviselőt juttattak a parlamentbe. Az ellenzék akkori győztes jelöltjét Marx Gyulának hívták"

- mondta a kormányfő, hozzátéve:

"Még fiatalon én is kampányoltam neki, egy Marx győzte le a marxistákat."

Ezt sem érti a baloldal

Orbán Viktor rámutatott: a baloldal szerint nem helyénvaló Zalaegerszegen ünnepelni, és nem értik, hogy Budapest nem azonos az országgal. 1956 az egész nemzet forradalma volt - tette hozzá. Nincs miért csodálkozni a zalaiak bölcsességén, ez a vidék nem egy bölcset adott a hazának, itt van mindjárt Deák Ferenc. Ő mutatta meg, hogyan lehet a nemzet ügyét előre vinni hosszú évtizedek alatt - mondta a kormányfő. Ő tette le a modern Magyarország legsikeresebb korszakának a jogi alapjait. Itt, Zalaegerszegen szolgált Mindszenty József, aki szintén a magyar nemzet ügyét is képviselte.

Mindszenty 1956-ban is mutatta nekünk az utat

Orbán Viktor szólt arról is, hogy a nagy magyar katolikus egyházfők nemcsak az evangélium hirdetésben jártak elől, hanem tetteikkel Mária országát is szolgálták. Mindig prófétaként vezették a magyar népet - tette hozzá. Gyakran a politikai vezetők helyett döntöttek. Mindszenty József is ilyen főpap volt, nem akármilyen vezetőnk volt. A tűzoszlop feltarthatatlanságával halad az élen - mondta a kormányfő. A bíboros 1956-ban is mutatta az utat nekünk - tette hozzá, hangsúlyozva: mindig kiállt a magyar szabadságért.

A magyar állam tartozik Mindszenty emlékének

Ő volt az, aki először nevén nevezte a gyermeket, nem felkelésről, hanem szabadságharcról beszélt - mondta Orbán. Jól látta az eseményeket, és tudta, mit kell tennünk - tette hozzá.

Meggyőződéssel vallotta, hogy nem vagyunk ellenségei senkinek, és minden néppel és nemzettel barátságban kell élni. A mi igazi tragédiánk, hogy a kommunisták visszatértek, és béke helyett ott folytatták, ahol október 23-án abbahagyták.

Orbán Viktor elmondta, hogy a magyar állam tartozik Mindszenty emlékének, és tartozásunk van a zalai embereknek is.

