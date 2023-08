Kovács István megemlítette a közelgő nemzetállami választások közül a lengyelországit, amely – mint mondta – jó példa arra, hogyan „ejtőernyőztetnek kipróbált brüsszeli elvtársakat a tagállamok élére” utalva ezzel Donald Tuskra, az Európai Tanács volt elnökére, aki jelenleg Lengyelországban az egyik ellenzéki erő, a Polgári Platform elnöke.

Kovács Attila európai uniós kutatási igazgató azt emelte ki, hogy

a jövő évi európai parlamenti választásoknak nemcsak az a tétje, lesz-e egy konzervatív, nemzeti, szuverenista politikai erőblokk a parlamentben, hanem az eredmény befolyásolja majd az Európai Bizottság elnökének és biztosainak megválasztását is, hiszen a parlamentnek vétójoga van a folyamatban.

A következő időszak a hétéves költségvetési ciklus újragondolásának időszaka is, mert jelenleg „üres a brüsszeli kassza”, az elhibázott válságkezelések, a túlárazott vakcinabeszerzés és az ukrajnai fegyverszállítás miatt, mondta a kutatási igazgató.

Hozzátette, a tél közeledtével fontos téma lesz az európai energetikai helyzet, az emberek ismét érezni fogják, hogy az elhibázott szankciós politika az európai családokra ró többletterheket, valamint a korrupciós botrányok is intenzívebbé válhatnak a választásokra felkészülés részeként.

Kovács Attila azt mondta, hogy a gyermek- és ifjúságvédelem témájában is vitára számít Magyarország és az unió között, mivel várhatóan az Európai Unió Bírósága a brüsszeli ideológia mellett teszi majd le a voksát.

A kutatási igazgató szólt végül arról is, hogy nyáron személyi váltás történt a „Soros-birodalomban”, Alexander Soros hadserege is csatarendbe áll,