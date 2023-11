A Soros-szervezetek embere

Tordai Bajnaival nem tudott választási sikereket elérni, utóbbi 2014-ben az európai parlamenti választások után vissza is vonult. Tordai ügyvédkedni kezdett, a TMC First Tanácsadó Kft.-ben Oszkó Péter, Bajnai korábbi pénzügyminiszterének cégtársa lett. Ezzel együtt továbbra is a balliberális hálózat és a Soros-szervezetek fontos embereként tűnt fel időről időre a sajtóban, így például a magyar állam elleni strasbourgi pereskedések kapcsán. 2011 és 2019 között mindenesetre folyamatos volt a jelenléte a külföldről finanszírozott Átlátszó portálnál.

Tordai kulcsszerepben a Városházán

A 2019. októberi önkormányzati választásokon a baloldal a fővárosban térhetett vissza a hatalomba, és szinte törvényszerű volt, hogy a korábbi főpolgármester, Demszky Gábor egykori kabinetfőnöke, Tordai Csaba is a csapat része legyen. Bár főjegyző-jelöltként is felmerült a neve, végül Tordai a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. igazgatósági elnöke, illetve Karácsony Gergely tanácsadója lett.