Hollik István: a magyarok nem kérnek az illegális bevándorlásból és a migránsgettókból A magyarok a nemzeti konzultációval egyértelműen megüzenték Brüsszelnek és a dollárbaloldalnak, hogy nem kérünk az illegális bevándorlásból és a migránsgettókból – mondta a Fidesz kommunikációs igazgatója az MTI-hez pénteken eljuttatott videónyilatkozatában. Hollik István közlése szerint a nemzeti konzultáción keresztül több mint másfél millió ember fejtette ki a véleményét a magyar szuverenitást leginkább érintő kérdésekről. Hozzátette, hogy 2015 óta Brüsszel – a magyar dollárbaloldallal szövetségben – azon munkálkodik, hogy minden akadályt elhárítson az illegális bevándorlók tömegei elől, és így korlátlanul és ellenőrizetlenül érkezhessenek milliók Európába. Hangsúlyozta, hogy Brüsszelt és a dollárbaloldalt még a tavalyi, Izraelt ért terrortámadás és az azt követő nyugat-európai terrorpárti tüntetéssorozat, valamint merényletek sem térítették jobb belátásra. „Sőt, épp ellenkezőleg: a brüsszeli bürokraták előálltak az új migrációs paktummal, amellyel szétterítenék a terrorveszélyt Európában és migránsgettókat hoznának létre” – fogalmazott Hollik István. A Fidesz kommunikációs igazgatója úgy folytatta, ezt a tervet a dollárbaloldal képviselői mind megszavazták és szándékaikat most már nem is titkolják: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke nemrég be is vallotta, hogy az illegális bevándorlók elleni politika miatt tartják vissza a Magyarországnak jogosan járó uniós forrásokat. „Hát mi ez, ha nem nyílt politikai zsarolás” – tette fel a kérdést Hollik István. Kiemelte, hogy a nemzeti konzultáció segítségével azonban a magyar emberek egyértelmű üzenetet küldtek Brüsszelnek és a dollárbaloldalnak: „továbbra sem vagyunk zsarolhatók, az illegális bevándorlás ügye nem alku tárgya, nem fogjuk hagyni, hogy az illegális bevándorlókkal elárasszák Magyarországot”. „A Fidesz–KDNP ezért továbbra is kiáll az illegális bevándorlás ellen, hiszen Magyarország a magyaroké” – mondta Hollik István.