Az észak-szíriai Aleppó közelében sok katona meghalt egy izraeli légicsapásban

Legalább 36 szíriai katona meghalt egy izraeli légicsapásban, amely péntek hajnalban az észak-szíriai Aleppó térségét vette célba - közölte az Emberi Jogok Szíriai Megfigyelőközpontja (OSDH).

A brit székhelyű, kiterjedt szíriai forráshálózattal rendelkező civil szervezet szerint a csapás "a szíriai rendszer oldalán harcoló libanoni Hezbollahhoz tartozó rakétaraktárak" ellen irányult.

Legalább 36 katona meghalt és több tucatnyian megsebesültek az izraeli támadásban, amely az aleppói repülőtér közelében lévő területet vette célba

- írta a civil szervezet.

A Szana szíriai állami hírügynökség által idézett katonai forrás arról számolt be, hogy "több civil és katona meghalt és megsebesült" az Aleppó külvárosában lévő katonai állások elleni izraeli támadásban.

Egy légicsapás már csütörtökön célba vett egy lakóházat Damaszkusz külvárosában, legalább két ember megsebesült - jelentette akkor a Szana, amely Izraelt tette felelőssé a támadásért. A megcélzott területet, Szajída Zeinabot az Irán-barát csoportok fellegvárának tartják Szíriában.

Izraelben a legfelsőbb bíróság elrendelte a be nem vonuló ultraortodox tanulóknak folyósított pénzek befagyasztását

A legfelsőbb bíróság ideiglenesen elrendelte azon vallási iskolák, jesivák állami költségvetésének befagyasztását április 1-től, ahol hadköteles korú, de be nem vonuló ultraortodox fiatalok tanulnak.

A háromtagú bírói kar elutasította Gali Baharav-Miara főügyész javaslatát, hogy engedélyezzenek számukra rövid felkészülési időszakot.

A "rendelet hatálya alá nem tartozó", vagyis nem hadköteles korú fiatalok számára a tanév végéig folytatják a pénzek átutalását.

A bírák azt is bejelentették, hogy májusban kilenc bíróból álló kibővített összetételű grémium dönt az ideiglenes ítélet állandóvá tételéről. Az alkotmánybíróságként is működő bíróság olyan beadványok nyomán ült össze, melyek a jesivákban tanuló ultraortodox fiatalok katonai behívását követelték a jogegyenlőség és a közteherviselés jegyében, valamint azon intézmények költségvetésének megszüntetését, melyeknek diákjai nem vonulnak be az Izraelben kötelező katonai szolgálatra.

A döntés a 18 és 26 év közötti ultraortodox fiatalokat érinti, akik korábban egy rendelet alapján minden évben halasztást kaptak katonai szolgálatuk megkezdésére, majd 26 évesen véglegesen felmentették őket.

Az ítélet váratlanul érte a kormánykoalícióban részes két ultraortodox pártot, melyek már csütörtök este összeültek megtárgyalni azt, és telefonon beszéltek Benjamin Netanjahu miniszterelnökkel.

Az arab országokból származó ultraortodoxokat tömörítő Sasz párt vezetője, Arije Deri példátlan szemtelenségnek nevezte a bíróság döntését. "Pontosan azokban a napokban, amikor Izrael népének szüksége van az Ég irgalmára délen és északon, a legfelsőbb bíróság sértő magatartást tanúsít a Tóra-tudósokkal szemben, akiken a világ alapul. A Sasz párt továbbra is harcolni fog a jesiva tanulók jogáért a Tóra tanulmányozására"- nyilatkozta Deri.

"Szükségünk van a katonákra a nehéz háború idején, és a társadalomnak az az igénye, hogy mindenki vegyen részt az állam szolgálatában. A bíróság a nyilvánvalóról határozott, eljött az idő, hogy a kormány is megtegye a nyilvánvalót. Itt az ideje a cselekvésnek" - mondta Beni Ganz miniszter, a hadikabinet tagja csütörtök este.

Izraelben 1948-tól, az állam megalakulásától kivételezettek voltak a jesivákban tanuló ultraortodox fiatalok, akikre nem vonatkozott a hadkötelezettség. David Ben-Gurion, az ország első miniszterelnöke azért engedélyezte ideiglenesen akkor még csak négyszáz jesiva-tanuló felmentését, hogy segítse a második világháborúban Európában felszámolt vallásos zsidó kultúra fennmaradását, ugyanis a holokauszt miatt drámaian lecsökkent a zsidó vallási tanulmányokat folytatók száma.

