A portál úgy értesült, hogy más jobbikos múltú szereplők is felbukkantak Magyar mögött. Egyikük Illyés Zoltán, aki több alkalommal is jobbikosként indult Újpesten a választásokon, mindannyiszor sikertelenül. A helyi sajtó szerint Illyés még 2024 februárjában is a Jobbik–Konzervatívokat képviselte egy rendezvényen.