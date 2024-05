Gyöngyszemek címmel nyílt fotókiállítás a Gyöngyösi Galériában csütörtökön, Gyöngyös várossá nyilvánításának 690. évfordulója tiszteletére. A Mátra Művelődési Központ és a Vachott Sándor Városi Könyvtár a jubileumi évben alkotói pályázatot hirdetett. A benyújtott pályaművekből nyílt meg az időszaki tárlat. Kárpáti István alpolgármester a megnyitón elmondta, hogy mintegy 70 pályázati munka érkezett be a felhívásra.

Fotókiállítás nyílt Gyöngyös város 690. születésnapjára

Forrás: Szabó István/Heves Megyei Hírlap

– Egy fotó, egy képzőművészeti alkotás, egy irodalmi mű elsődlegesen esztétikai élményt nyújt. Elcsodálkozunk azon, hogy milyen újszerűen ábrázol valamit, amit mi is ismerünk, csak nem úgy, ahogy az egy fotón szembejön velünk. Számomra egy művészeti alkotás akkor igazán jó, ha az az esztétikai mellett mentális élményt is ad. Ha olyan érzéseket és gondolatokat stimulál bennünk, hogy az egészet belülről éljük meg. Ezért mondható, hogy a művészet, amely a világot mutatja be, valójában saját magunkról, a gondolatainkról is szól – fogalmazott Kárpáti István.

A fotópályázat eredményhirdetésére és a legjobbak díjazására a május 12-i városnapon kerül sor. A május 30-ig látogatható tárlat ünnepélyes megnyitásán Butykáné Bágyi Judit zongorázott, Válik István pedig dr. Fülöp Lajos Gyöngyös című versét szavalta el.