Öt éve sikeres a határzár

A választókorú népességből jelenleg hatmillióan támogatják a kormányt a határzár fenntartásában és a szigorú határvédelem tekintetében – derül ki a Nézőpont Intézet kutatásából. Ez azt jelenti, hogy nem csak a kabinet lépését teljes mellszélességgel támogató kormánypárti választók, hanem a Fidesz–KDNP politikájával kritikus vagy elégedetlen magyarok közel fele, 47 százaléka is elégedettségének adott hangot ebben a kérdésben.

A Nézőpont kutatáshoz készített elemzésében emlékeztet: 2015 szeptemberében, a Keleti pályaudvar körüli események sokkja alatt a magyarok ötvenszázalékos többsége még elégedetlen volt az illegális határátlépések elleni kormányzati intézkedésekkel, más szóval szigorítást követeltek a kormánytól. Nem csoda, hogy a határzár befejezése és tökéletesítése után, 2015 decemberére az emberek már több mint kétharmada, azaz 71 százalékuk volt elégedett a kormányzati intézkedésekkel. Azóta a nagyjából negyedévente elvégzett kutatás folyamatosan magas társadalmi elégedettséget mutat, a válaszadók legalább kétharmada mindig elégedettségének adott hangot a kormány illegális határátlépések elleni intézkedéseivel kapcsolatban – számol be róla a Magyar Nemzet.

A koronavírustól való félelem újabb migrációs nyomást okozott, de a magyar határzár képes volt ennek elhárítására. Sőt, újabban Szerbia is hasonló védelmi rendszer kiépítésébe kezdett. Ez lehet az oka, hogy az utóbbi hónapokban már a magyarok háromnegyede jelezte: elégedett a migrációt fékező kormányzati lépésekkel – ismerteti a Nézőpont Intézet az adatokat.

Hozzáteszik: a kormányzat célkitűzése a jelenleg is álló határzárral és a koronavírus második hulláma elleni lépésekkel is az volt, hogy Magyarország működőképes maradjon, és se külső fenyegetés, se belső járvány ne akadályozza a gazdaság növekedését. A Nézőpont Intézet júniusi kutatásából látszik, hogy az emberek túlnyomó többsége a vírushelyzet kezelésében is elégedett a kormánnyal, a júliusi eredményekből pedig egyértelműen kiolvasható: Orbán Viktor miniszterelnök és kabinetje a kormánypártokkal együtt a járványkezelés nyertese.