Andrássys diákok a nagyvilágban

A XXI. századi iskola céljainak középpontjában olyan diák nevelése áll, aki – tanulmányai befejeztével – sikerrel veszi az akadályokat a világba – vallja Rozmán Éva, az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Szakgminázium, Gimnázium és Kollégium igazgatója, aki az intzmény mobilitási programjairól is beszélt a Heolnak.

Katolikus iskola vagyunk, s a tudás átadása mellett legfontosabb számunkra, hogy a hozzánk járó diákok olyan örökérvényű értékekkel felvértezve hagyják el intézményünk falait, hogy fiatal munkavállalóként a társadalmunkban helyt tudjanak állni. A személyes fejlődésük olyan teljes ember kialakulását eredményezze, aki ismeri önmagát, ezáltal magabiztos, figyel a körülötte lévő társaira és tiszteli őket – fogalmazott Rozmán Éva, az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Szakgminázium, Gimnázium és Kollégium igazgatója.

Hozzátette: a majd’ 100 éves iskola fennmaradásának kulcsa a rugalmasság. A társadalom és a gazdaság változásainak nyomon követése összeegyeztethető a hagyományos értékek mentén való innovatív gondolkodással és módszerek alkalmazásával.

– A XXI. századi iskola céljainak középpontjában olyan diák nevelése áll, aki – tanulmányai befejeztével – sikerrel veszi az akadályokat a világban. A ma fiataljait olyan kihívások várják, melyekről ma még fogalmunk sincs. Ezért a tantárgyi ismeretek mellett fejlesztenünk kell azokat a készségeiket, melyekkel megtalálhatják a megoldást minden őket ért kihívásra – mondta az igazgatónő.

Az iskolai tanórákon alkalmazott kooperatív, szimulációs, projekt, vitázó oktatási módszerek nagyban segítik a diákok kommunikációs, kreatív, problémamegoldó, jó együttműködésre való képességeit. Majd 10 éves Európai Uniós pályázatokban való részvétel után, fél ezer diákmobilitást követően az a tapasztalatunk, hogy az igazi, úgynevezett soft skill fejlesztő módszereink között jelentős helyet foglal el, diákjaink külföldi szakmai gyakorlatokon, illetve partnerországban töltött projekthetekben való részvétele. A fiatalok természetes belső vágya a megfelelés. Megfelelni az előttük álló feladatoknak nem kis próbatétel külföldön, gondoskodó szülői és tanári vezetés nélkül. A tanulók részeseivé válnak a fejlesztő folyamatnak, a saját belső motivációjuk adja a haladás mértékét és határait is. Ők azok, akik szeretnék megértetni magukat idegen nyelven, akik felelősek az általuk elvégzett feladatokért, akik az elismerésre vágyva napról napra fejlesztik szakmai tudásukat, figyelik munkatársaikat, szeretnének hasznos tagjává válni egy csapatnak. A külföldi szakmai gyakorlaton ezeket a képességeiket hatványozottan erősítik azon diákjaink, akik vállalják a próbatételt és részt vesznek külföldi szakmai gyakorlaton.

A Mobilitási Tanúsítványt is elnyerte az iskola

Mobilitási Tanúsítványt azon intézmények kaphatnak Magyarországon, melyek évek óta magas színvonalú, sikeres projekteket hajtanak végre. Az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Szakgminázium, Gimnázium és Kollégium azon kevés középiskola között van, aki ez kiérdemelte: 2017-ben hazánkban mindössze hét ilyen intézmény volt. Ezen tanúsítványnak köszönhetően 2018-ban 30 andrássys diáknak és 7 tanárnak volt alkalma szakmai tudásának és személyes képességeinek fejlesztésére. Ez a tanúsítvány 2020-ig ad lehetőséget hasonló volumenű projektek végrehajtására.

Hasznos dublini gyakorlatok

Márton Krisztina testnevelés-földrajz tanár, kosárlabda szakedző:

„Iskolánk évek óta lehetőséget biztosít tanárainak szakmai és nyelvi készségeinek fejlesztésére azáltal, hogy nemzetközi projektekben vehetünk részt. Vannak stratégiai együttműködésre irányuló pályázatok, külföldi tanfolyamok illetve európai iskolák látogatásán keresztül jó gyakorlatokat sajátíthatunk el. Tanári mobilitásban vettem részt idén július első két hetében egy angol nyelvi valamint módszertani testnevelő tanári továbbképzésen Írországban, Dublinban.

Izgatottan vártam az utazást ebbe a nyüzsgő, pezsgő életéről híres városba. Délelőttönként angol nyelvi kurzuson fejlesztettük beszédkészségünket, gyakoroltunk nyelvtani feladatokat. Délutánonként a csoport különböző országokból érkező (lengyel, francia, olasz, brazil, argentín, japán, szaud- arábiai) testnevelői megosztottuk egymással szakmai tapasztalatainkat, az angol iskolarendszer és az ott folyó testnevelés tanórák módszertani megoldásait, jó gyakorlatait ismerhettük meg. Alkalmunk nyílt kulturális felfedező túrákra is. Megismerkedtünk és kipróbálhattuk a tradícionális ír sportokat: a hurlinget és a gael futballt. Bővítettük a szakmai szókincsünket, csapatépítő feladatokon vettünk részt, baráti és szakmai kapcsolatokat alakítottunk ki.

Tanár társaimnak továbbadva a megszerzett ismereteket, biztos vagyok benne, hogy színesebb és változatosabb testnevelés órákkal tudjuk az andrássys diákokat megörvendeztetni!”

Sokat fejlődtem

Tóth Kittinek logisztikai és szállítmányozási ügyintéző szakos hallgató:

„Én is azok szerencsések közé tartozom, akik a nyári kötelező szakmai gyakorlatot külföldön végezhették. Finnországba pályáztam tavasszal, sikerrel. Poriban volt a szállásunk egy hónapig rajtam kívül még 11 andrássys diákkal, akik szintén gyakorlatukat végezték, más és más területen. A cég, ahol dolgoztam, a SOKOS Finnország legnagyobb logisztikai hálózatának egy kis szigete. Nagyon sokat tanultam a gyakorlat alatt, rengeteg új, kedves embert ismertem meg, és a kollégáim is rendkívül segítőkészek voltak. A munka minden percét élveztem.

A pályázat minden várakozásomat felülmúlta, minden adott volt tanulás, kultúra, szakma és idegennyelv tanulása szempontjából. Fejlődhettem mind gyakorlati, mind az angol nyelv használata területén, ami azért is fontos számomra, mert logisztikával szeretnék foglalkozni tanulmányaim elvégzése után.

Finnország véleményem szerint egy csodálatos ország, ahol az emberek nagyon nyugodtak, el tudnám képzelni az életemet ezen a környéken. Én, aki féltem az egy hónapos külföldi élettől, alig akartam hazajönni. Tanácsom a jövőre jelentkezőknek, hogy ne szalasszanak el egy ekkora lehetőséget. Világot látni és járni nagyszerű dolog, aztán ki tudja, mit hoz az élet ezen lehetőségek és kapcsolatok segítségével. Lehet, hogy egy új életcélt!”

„Az olasz meló”

Arsenovic Damjan az Andrássy 12.b osztályos, közgazdasági ágazaton tanuló diák:

„Nagy várakozással indultam útnak. A választott és elnyert úticélom Olaszország volt, melynek történelme, kultúrája mindig érdekelt. Életem első repülőútja volt, mely Szicíliába, Palermoba vezetett. Fantasztikus volt egy olyan kultúrába cseppenni, amelyről tanulmányaim során már annyit hallottam, amely a művészet bölcsőjének mondható, a természeti látnivalói pedig páratlan szépségűek.

Egy napot a Palermo nevezetességeinek megtekintésével töltöttünk, majd munkahelyünkre utaztunk. Citta del Mare egy üdülőfalu, melynek saját tengerpartja, medencéi, éttermei, teniszpályája, kongresszusok tartására alkalmas előadói, wellness részlege van. Nagyon kedvelt úticél az olaszok körében, naponta több száz vendéget kellett kiszolgálnunk kollégáinkkal. Az első héten az üdülőfalu egyik étteremében dolgoztunk. Itt nagyon érdekes volt megismerni egy másik nemzet étkezési szokásait, ételeit. A munkatársainkkal jó kapcsolatba kerültünk, barátságokat alakítottunk ki. Később az irodai munka során megismerhettük az üdülő foglalási és könyvelési rendszerét és működését is, ami sokban eltér egy hazai hotelétől.”

Tengerparti munka

Antal Ádám két tanítási nyelvű, turisztikai képzésben tanuló diák:

„Öt éve tanulok németet első idegen nyelvként. Először egy iskolai válogatáson kellett részt vennem. Egy német nyelvű előadást készítettem, melyben Németországot mutattam be, illetve önéletrajzzal, motivációs levéllel és osztályfőnöki ajánlással pályáztam. Szerencsére nem volt ismeretlen számomra az Erasmus program, mert a bátyám 2014-ben részt vett az iskola által szervezett külföldi szakmai gyakorlaton, amivel neki is lehetősége nyílt Németországba utazni. Ez a későbbi életére is nagy hatással volt, mert jelenleg is Németországban tanul. A gyakorlatomat egy Kühlungsbornban, egy kisebb, északi városban teljesítettem, ami jelentős turisztikai desztináció. A hely, ahol dolgoztam a leglátogatottabb sétáló utca végénél, a tengerparton fekszik, egy 4 csillagos gyönyörű hotel.

A szállodában mindenki nagyon kedves, befogadó és segítőkész volt, aminek rettentően örültem, mivel a munkatársaimmal rengeteget tudtam beszélni, amely a kommunikációs képességeimet javította. A szállodában négy munkaterületen nyílt lehetőségem kipróbálni magam, melyek a recepció, a housekeeping, az étterem és konyha volt. Mindegyik területen tanultam valami újat, amit a jövőben biztos, hogy kamatoztatni tudok. A legjobb dolgok, amiket megismertem a németekben az a nyitottság, a precizitás illetve a rend volt.”

Merjetek belevágni!

Dremmel Noémi két tanítási nyelvű turisztikai ágazaton végzett diák:

„Két tanítási nyelvű turisztikai ágazaton végeztem az Andrássyban, kimagasló eredménnyel, amit az érettségi bizonyítványa mellett az Országos Középiskolai Tanulmányi versenyen elért országos 10. helyezése is alátámaszt. Szeptemberben kezdtem meg tanulmányait az ELTE anglisztika szakán. Amikor megtudtam, hogy az Erasmus+ projektjével újabb tapasztalatszerzésre nyílt lehetőségem, nagyon boldog lettem. Izgatottan vártam a norvégiai utat, hogy kinti munkám során szakmai tapasztalatot és új barátokat is szerezhessek.

Munkám helyszíne, Geiranger, az egyik leggyönyörűbb hely, ahová valaha volt szerencsém eljutni, a Grande Fjord Hotel pedig egy olyan munkahely, ahova bármikor szívesen visszamennék. Munkatársaim szeretettel fogadtak és türelemmel tanították meg és magyarázták el a számomra ismeretlen feladatokat. Jó érzés volt az elméleti tudásomat a gyakorlatban is kamatoztatni, és a négy hét végére sokkal magabiztosabbnak éreztem magamat, szakmai szempontból is. Kollégáim túlnyomó része szintén külföldi fiatal volt, így a jó hangulat állandó volt, és a folyamatos angol kommunikációnak köszönhetően a nyelv gyakorlására is mindennapos lehetőségem nyílt. Norvégia egy varázslatos hely, egyedülálló természeti adottságokkal. Ha egy tanácsot adhatnék a jövőre a projektre jelentkezőknek: merjetek belevágni! Lehet, hogy elsőre nagy kihívásnak tűnik, de minden bizonnyal életetek egyik legnagyobb élménye lesz, amire még sokáig szívesen gondoltok vissza.”