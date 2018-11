Eladó az Egervin volt telephelye!

Az utóbbi évek egyik nagy sztárja az ingatlanbefektetés, ám ez nemcsak a lakáspiacra érvényes. A hírek szerint kiemelkedő hozamokat lehet elérni az ipari-kereskedelmi ingatlanokba történő invesztálással is. A DAV Holding segítségével összegyűjtöttünk néhány érdekes ajánlatot.

1. Az Egervin volt telephelye

Az Eger történelmi belvárosának szélén, a Verőszala utcai pincesor elején található, korábban Egervin borászat néven ismert ingatlan 10 épülettel és hozzá tartozó 4,5 km hosszú pince-rendszerrel keresi új tulajdonosát. A komplexumot 250 millió forintos irányáron kínálják.

2. Eger rejtett borkincse

A volt Egervin borkészlet a Nemzeti Borvagyon után Magyarország második legértékesebb és legnagyobb muzeális borkészlete. Az 1969-től 2005-ig terjedő időszakból származó unikális tételek számtalan hazai és nemzetközi díjjal büszkélkedhetnek, még a 2000-es Párizsban megtartott Challenge International Du Vin Prix d’ exellence díját is elnyert tételt is tartalmaz, melyek jelenleg is az eredeti pincerendszerben találhatóak.

3. Fejlesztési terület a repülőtér mellett

A Liszt Ferenc Repülőtér mellett több, mint 350.000 négyzetméternyi területű fejlesztési telket kínálnak. Kiváló a közlekedés, közel a 4-es gyorsforgalmi út és az M0-s autópálya csomópontja. A reptér folyamatos fejlődésének (is) köszönhetően a környék egyre értékesebb lesz logisztikai és beruházási szempontból.

4. Kapcsolódjon egy kész bevásárlóközponthoz Szolnokon!

A Szolnok déli részén kialakított kereskedelmi park szomszédságában kiváló adottságú fejlesztési területet kínálnak, 40% beépíthetőséggel. A potenciális vásárlóközönség már a helyszínen van!

5. Beruházási lehetőség a hűtőgépgyár szomszédságában

A 120.000 négyzetméteres fejlesztési terület a jászberényi Elektrolux Lehel hűtőgépgyárral azonos úton található. A 60%-os beépíthetőségű terület számos lehetőséget rejt magában, közvetlenül a vasútvonal mellett.

