Minden eddiginél több ajándékkal készültek: felajánlásnak és támogatóknak köszönhetően ötezer legót osztottak ki a gyerekek között, idén már 16 településen. Az ajándékozás már pénteken elkezdődött az óvodásokkal, szombaton a füzesabonyi pszichiátriai és szenvedélybetegek otthon dolgozóinak gyerekeinél, valamint a helyben élő nehéz sorsú kicsiknél járt a Kis Bocs Mikulása.

Az egyesület elnökétől, Galyasné Dósa Katalintól megtudtuk, a Kis Bocs Mikulás programjának lényege: hátrányos helyzetű gyerekeknek állítanak össze mikuláscsomagokat és szerveznek programokat. Ezzel és egyéb akcióikkal évente több száz gyermeknek segítenek.

Leginkább a környezetükben élő hátrányos helyzetű családokat patronálják. A füzesabonyi járásban élőkön túl nem mondanak nemet a távolabb lakó segélykérőknek sem. Volt rá példa, hogy az ország délkeleti csücskébe, Gyulára is küldtek csomagot.

– Becsengetünk azokhoz a családokhoz is, ahol a gyerekek talán már nem is várják a Télapót, mert úgy tudják, hogy hozzájuk sosem szokott menni. Viszünk egy pillanatnyi boldogságot. A Mikulást elkísérik a jó tündérek, a krampuszok és a jótevő manók is – mesélte akciójukról az elnök, aki egyúttal tudatta, hogy a Mikulás-programjuk mellett, ha a járványhelyzet is engedi, évente megszervezik Füzesabonyban a nagyszabású Civil Expót, amivel a civil szervezeteket hozzák össze, valamint a hagyományos egészségnapjukat is.