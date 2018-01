Csaknem a legsúlyosabb büntetést kapta az amerikai tornászok orvosa

Nem kerülhet ki élve a börtönből dr. Lawrence G. Nassar, aki közel 160 tinédzsert és fiatal nőt molesztált.

A szerdai ítélethirdetésnél kiderült, hogy az 54 esztendős Nassart 40 és 175 év közötti börtönbüntetésre ítélték a szexuális zaklatási ügyben, míg korábban 60 évet kapott gyermekpornó-fényképek birtoklásáért.

Az ellene vallók között olyan ismert élsportolók is voltak, mint például Aly Raisman háromszoros olimpiai bajnok, McKayla Maroney olimpiai és háromszoros világbajnok, aki tavaly decemberben pert is indított a tornaszövetség és az amerikai olimpiai bizottság (USOC) ellen is, mert – mint fogalmazott – éveken keresztül eltussolták, hogy Nassar szexuálisan zaklatta őt. A múlt héten Simone Biles négyszeres olimpiai és tízszeres bajnok a Twitter-oldalán szintén arról számolt be, hogy ő is Nassar áldozata volt.

Nassart tavaly decemberben gyermekpornó-fényképek birtoklása miatt 60 évig tartó börtönbüntetésre ítélték, a büntetés letöltését januárban megkezdte. A szexuális visszaélések ügyében Nassar novemberben elismerte a többrendbeli szexuális zaklatást, és bocsánatot kért áldozataitól.

A botrány miatt a héten lemondott az Egyesült Államok Torna Szövetségének több vezetője is: Paul Parilla, a szövetség igazgatótanácsának elnöke, Jay Binder alelnök és Bitsy Kelley kincstárnok is.

Borítókép: AFP PHOTO / Jeff Kowalsky