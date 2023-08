Az elmúlt hét zajos magyar sikerei – lásd: vívás, úszás, vízilabda – közepette nemigen érte el két hír az ingerküszöböt, pedig mindkettő érdekes és fontos. Kosárlabdáról van szó, nőiről és férfiről is, illetve egy nőről és egy férfiről. A hölgy Határ Bernadett, aki rendkívül nehéz időszakon van túl. A 208 centire nőtt center óriási utat járt be. Kamaszként a labdát alig tudta megfogni, de amikor ő nem hitt magában, hittek benne mások, és nem engedték feladni a játékot, aztán kemény munkával szép lassan klasszissá vált, kulcsembere lett az Euroligát nyert Sopron Basketnek, eljutott az észak-amerikai profi ligába, a WNBA-be, majd tavaly áprilisban nagyon súlyosan megsérült a térde, több mint egy évet kellett kihagynia.

Bár a júniusi Európa-bajnokságon hasznosan kosárlabdázott, még nem volt a régi, most viszont a WNBA-ben szereplő Connecticut Sun a napokban a hivatalos felületein jelentette be, hogy szerződtette Határ Bernadettet, így Juhász Dorka és Cyesha Goree mellett újabb magyar válogatott játszik az amerikai ligában. Maga a tény már roppant örömteli, hiszen azt üzeni, hogy a válogatott center visszanyerte a formáját, a térde teljesen egészséges – másként aligha adna ki érte egyetlen centet is egy amerikai profi klub. Aki tudja, hogy min ment át a játékos az utóbbi tizenöt hónapban, aligha vitatja, hogy

Határ Bernadett nagyon megérdemli ezt az új lehetőséget.

Arról nem is szólva, hogy klubcsapata, a Sopron Basket és a februárban olimpiai selejtezőt játszó válogatott számára mennyire fontos ez a fordulat.

A férfi pedig Valerio-Bodon Vincent. A 22 éves, dominikai születésű, korábbi U20-as magyar válogatott kosaras az álmok kapujában áll. Megjárta az NBA nyári ligáját, ahol a Boston Celtics színeiben játszott egy mérkőzést, és csapata legjobbja volt 13 ponttal, 6 lepattanóval és 3 gólpasszal. Előtte még májusban részt vett az NBA amatőrbörze előtti felmérőjén Chicagóban, végül a június 22-ei drafton nem választotta ki egyik csapat sem. Jelenleg is az Egyesült Államokban várja a sorsát, állítólag két klubbal tárgyal, és hamarosan eldől, hol folytatja a pályafutását. A pakliban az is benne van, hogy hazajön, de az is, hogy a tengerentúlon marad.

Dávid Kornél óta nincs magyar játékosa az NBA-nek, onnan a magyar kosárlabda szinte nem is látszik. A hölgyeknél jobb a helyzet, de nem nehéz megérteni, mekkora lenne a jelentősége, ha minél több – a férfiaknál legalább egy – honfitársunk a sportág őshazájában tudná megmutatni: nálunk is érdemes a palánkok világát választani.