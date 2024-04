Szörnyű heten vannak túl a Liverpool szurkolói. Egy hete vasárnap gond nélkül zsebelhették volna a kedvenceik a három pontot az Old Traffordon, ha a helyzeteiknek csak a felét értékesíti a csapatuk, simán legyőzi a Manchester Unitedet, így viszont meg kellett elégednie a 2-2-vel, ezután az Európa-ligában otthon kapott kínos, 3-0-ás leckét az olasz Atalantától, majd most vasárnap szintén hazai pályán szenvedett 1-0-s vereséget a Crystal Palace-tól. Ezzel két fronton is hátrányba került, a nemzetközi porondon bravúrra lenne szüksége a túléléshez, a Premier League-ben pedig egy hét alatt az első helyről a harmadikra csúszott vissza a bajnokság hajrájára fordulva.

Mindez számunkra nyilvánvalóan Szoboszlai Dominik miatt érdekes, nélküle aligha kísérné itthon kitüntetett figyelem a Liverpool sorsának az alakulását. Sajnos a sérüléséből visszatérve a magyar válogatott csapatkapitánya sem villog a klubjában, szikárabban fogalmazva gyengén futballozik. Meg is találták a klub szurkolói, akik nehezen emésztik meg a kudarcokat, hiszen az év elején még négy trófeáról álmodoztak, ám most úgy tűnik, kénytelenek lesznek megelégedni eggyel, a már megnyert Ligakupával – az FA-kupából kiesett a csapat, az Európa-ligáról és a PL-ről pedig már szóltunk.

Szoboszlai Dominik most nincsen könnyű helyzetben. Saját maga tette magasra a lécet azzal, hogy az ősszel nagyszerűen kezdett Liverpoolban, a várakozással ellentétben nem fokozatosan épült be, úgy teljesített, mintha már régóta az angol élvonalban futballozna. A sikerre, igazi világsztárra éhes magyar közvélemény – beleértve minket, újságírókat is – azonnal pajzsra emelte, és a világ legerősebb bajnokságának a legfényesebb csillagai között látta és hitte a magyar középpályást, pedig ez távol állt az igazságtól. Fogalmazzunk úgy, hogy a liga ígéretei közé lépett, de az igazi sztársághoz,

a meghatározó egyéniségek közé tartozáshoz még kevés a biztató bemutatkozás,

ahhoz meccseket eldöntő teljesítmények, emlékezetes alakítások, pompás gólok kellenek, ráadásul hosszú távon.

Félreértés ne essék, amit Szoboszlai eddig letett Liverpoolban, talán több is, mint ami várható volt, ám ott tényleg kegyetlen a világ: akit ma ünnepelnek, holnap gondolkodás nélkül kiátkoznak. Most éppen visszaleng az inga, és az első PL-idényében az lenne a meglepő, ha visszaesés nélkül futballozna. Az esélye továbbra is megvan, ha a kudarcokat is tudja kezelni és a türelmet is megkapja, akkor tényleg lehet akkora sztár, mint amekkorának mi itthonról látjuk.