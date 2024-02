Az elmúlt napok híre: újra a magyar bajnokságban játszik Bajner Bálint. No nem az NB I-ben, hanem az NB II-ben. A Haladás dobott mentőövet a még mindig csak 33 éves futballistának, aki

eddig elsősorban nem a pályán szerzett magának hírnevet.

Bajner Bálint nagy dumás fiatalember. Ezt megtapasztalhattuk. Hangzatos nyilatkozataival volt tele annak idején a hazai sportajtó. Olyanokat mondott, hogy az még a sokat látott sportkedvelőket is meglepte. Egy ízben például azt találta nyilatkozni, hogy azért cserélte le az edzője a szünet előtt nem sokkal, hogy a drukkerek megtapsolhassák (ekkor kelt szárnyra a „No Bajner, no party” mondás). Akkor az angol Ipswich Town futballistája volt. Olyan kommentáradattal lepték el ezután a magyar fociszurkolók a klub Facebook-oldalát, hogy le kellett tiltani a magyar IP-címekről érkező bejegyzéseket. Később így járt a Notts County is. Amikor bejelentették Bajner leigazolását, ismét beindultak a drukkerek, itt is le kellett tiltani a magyar IP-címeket.

A legfrissebb történet kétéves, a dél-afrikai sztárcsapatnál, a Kaizer Chiefsnél járt próbajátékon. Nem jött be neki a kaland, nem kapott szerződést. Akkor azt mondta, mindenképpen megérte neki kiutazni, hiszen olyan szeretettel fogadták a drukkerek, hogy az elképesztő. Amikor meglátták az utcán, boldogan ölelgették, fotózkodtak vele – legalábbis ezek a hírek terjedtek a neten.

Bajner Bálint tehetséges futballistának indult, a magyar U19-es válogatottban kilenc alkalommal kapott lehetőséget, három gólt is szerzett. A klubfutballban azonban nem tudott maradandót alkotni: a dortmundiak második csapatában ugyan kapott 52 meccset (ezeken lőtt is kilenc gólt, ha hinni lehet a Wikipédiának), de ezzel ki is fújt. Itthon a Kispestben, a Paksi FC-ben és a Pécsi MFC-ben is megfordult, de egyik klubban sem érte el a húsz meccset, mindenhonnan idejekorán elköszöntek tőle.

Bajner Bálint Szombathelyen született, most szülővárosába tért haza. Talán az utolsó esélyét kapta a sorstól arra, hogy megmutassa, sokkal több van benne, mint amit eddigi pályafutása során elért. Hogy sokkal több járna neki annál, mint amit a futballtól kapott.

Csak rajta múlik, hogy él-e ezzel az eséllyel. Vagy marad az örök ígéret – ami persze egy 33 éves futballista esetében már nagyon is valószínű –, a trollok, a mémgyártók kedvence. Egy biztos: ők figyelni fogják minden lépését. A hangzatos nyilatkozatok helyett most már itt az idő a bizonyításra. A duma helyett jó játék és gólok kellenek.