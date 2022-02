Az egri Hotel Imola Platánban szerdán elkezdődött a 2022-es Tündérszépek fotózása. Országos szépségversenyünkre 18-29 év közötti megyénkben élő, itt tanuló vagy itt született hölgyek jelentkezhetnek, akár saját képanyaggal, akár azt kérve, hogy mi készítsük el profi portfóliójukat.

Még érdemes és lehet jelentkezni, hiszen 30 szépség kap esélyt arra, hogy a megyei fordulóból a nagy fináléig, országos ismeretségig jusson. Szerdán két szépség állt kameránk elé a Hotel Imola Platán festői környezetében. A 25 éves Végh Tímea elsőként adta be jelentkezését a szépségversenyre, és a szakmai zsűri be is választotta a legjobbak közé. A szerdai fotózást is a maklári szépséggel indítottuk, s mint megtudtuk, Tímea már régóta készült erre a megmérettetésre. Úgy fogalmazott, hogy tavaly is erősen gondolkozott a nevezésen, nézegette a lányok képeit, és most végül úgy döntött, szerencsét próbál a Tündérszépeken. A civilben egy péküzemben dolgozó lány azt is megosztotta portálunkkal, hogy felszabadultan érezte magát a fotózáson, és nagyon kíváncsi, mit hoz a verseny számára.

Tímea után másodikként Vona Izabellát fotóztuk, aki Szilvásváradról érkezett a Platánba. A nagyon vagány külsejű, 23 éves lány is magabiztosan mozgott a kameránk előtt, s a fotózás után úgy fogalmazott, egy valódi kihívásnak tekinti a szépségversenyt, amely új lehetőségeket kínálhat számára. Izabelláról egyébként kiderült, hogy a vendéglátásban, egy étteremben dolgozik, ám a jövőben szeretne váltani, s egy más szakmában is kipróbálná magát.

Ha szeretnéd, hogy rólad is profi fotók készüljenek, szeretnél betörni a divat vagy a média világába, esetleg a kétszemélyes egzotikus utat szeretnéd megnyerni, ne habozz, jelentkezz! Most pedig lássuk, milyen gyönyörűek is voltak a lányok a fényképezőgép előtt!