A két cég közös sajtóközleménye szerint a Microsoft 95 dollárt fizet minden Activision részvényért, ami mintegy 45,3 százalékkal magasabb a pénteki záróárfolyamánál. Hétfőn nem volt kereskedés a New York-i tőzsdén.

A készpénzes ügylet értéke mintegy 68,7 milliárd dollár.Az Activision Blizzard és a hozzá tartozó stúdiók olyan játéksorozatok fejlesztői, mint a Call of Duty, a Warcraft, a Diablo, a Candy Crush és az Overwatch. Ezekkel a világ 190 országában mintegy 400 millióan játszanak.

Az ügylet megkötésével a videójáték-szolgáltató ágazatban a Microsoft a harmadik legnagyobb vállalat lesz a bevétele alapján a kínai Tencent és a japán Sony után.Az Activision vezérigazgatója, Bobby Kotick továbbra is a cég élén marad, közvetlen felettese pedig Phil Spencer, a Microsoft videójátékokért felelős vezérigazgatója lesz.



Az ügylet várhatóan a júliusban induló 2023-as pénzügyi évben zárul le az Activision részvényesei és a hatósági jóváhagyások függvényében. Az ügyletet mindkét cég igazgatósága már jóváhagyta.