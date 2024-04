Dr. Pápai Ákos, a Mi Hazánk Mozgalom polgármesterjelöltje jelenleg is a közgyűlés tagja. Képviselő-jelölteket ők is indítanak minden körzetben, ők Bóta János, Bognár Ignác, Tóth István, Póka Éva, Botos Sándor, Soóváry Tivadar, Turán István, Pápai Ákos, Varga Judit és Linninger István.

„Összellenzéki” – DK, MSZP, Momentum, Párbeszéd- ZÖLDEK – polgármester jelölt Pál György, képviselő jelöltjeik a Lajosvárosi körzetekben Sós Tamás és Halmai Sándorné, Sós már leadta hétfőn az aláírásgyűjtő íveket. Indul továbbá Nagy Tibor, Prokaj Mónika, Bélteky Attila, az egri DK korábbi elnöke, Balla Péter, Tóth Bernadett, Fekete László, Török Zsolt, Franczia Tamás. Egyébkként korábban Balázs Miklós volt a DK polgármesterjelöltje, ő azonban a momentumos Jánosi Zoltán javára visszalépett. Csakhogy Jánosi is bejelentette időközben, hogy mégsem indul. Most az látható, hogy több korábbi jelölt aki a DK-val tervezett függetlenként indul. Csontos Júlia például a 2. lajosvárosi körzetben, itt egyébként függetlenként több jelölt is indul.

Függetlenként elindult a polgármesterségért és hajdúhegy képviseletéért Orosz Lászlóné Ibolya is, aki lemondott Fidesz-KDNP önkormányzati frakcióvezetésről, illetve független polgármester és képviselő-jelölt Danyi József is, ő a 2. egyéni körzetben. További jelenlegi képviselők is indulnak függetlenként egy tömörülésben, a Függetlenül Egerért! közösségben de lista nélkül, Lájer Krisztián (2-es körzet) ők Bódi Zsolt (Felnémet), Kovács-Csatlós Tamás (4-es körzet) , Tarsoly József hegybíró pedig a polgármesterjelöltjük és képviselő-jelöltjük (5-ös körzet).

Szintén – mindenkitől – függetlenül indul Mirkóczki Zita is a felsővárosi 8-as körzetben, ő már hétfőn leadta az aláírásokat. Az 1-es körzetben pedig Domboróczki Zsolt a Középút és Értelem Pártja színében indul, ez az az alvó párt, amelyet a TISZA Párt pufferjeként emlegettek. Az önkormányzati választások június kilencedikén lesznek, ugyanakkor a jelenlegi önkormányzati ciklus még őszig tart, így habár már nyár elején kiderül a településvezetők személye, még jó néhány hónapot regnál a jelenlegi vezetés.