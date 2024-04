Reagált Domán Dániel polgármesterjelölt (MKKP) arra, hogy Mirkóczki Ádám polgármester egy hangfelvétel tanúsága szerint csak az érdemi adatok kitakarásával adna ki számára a Lenkey-ház felújításával kapcsolatos közérdekű információkat. Lapunk kérdéseire az Egriek Szövetsége Egyesület és az MKKP polgármesterjelöltje megírta, a Lenkey-házzal kapcsolatos közérdekű adatkérelmét tavaly júliusban adta be a Dobó István Vármúzeumnak. Miután a vármúzeum és az önkormányzat egymásra mutogatott, végül a várigazgató megküldte az adatokat, kivéve a Lenkey-ház árazott költségvetését arra hivatkozva, hogy üzleti titkot képez. További levelezést követően Domán Dániel decemberben vizsgálatot kezdeményezett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, amely vizsgálat a mai napig nem ért véget. Februárban a bírósághoz fordult. Az első idézésre a vármúzeum igazgatója nem jelent meg, majd március 11-én a bíróság első fokon helyt adott a keresetének, miszerint a Dobó István Vármúzeumnak kötelessége kiadni a Lenkey-ház projekt árazott költségvetését, minden szerződésével és teljesítési igazolásával együtt. A vármúzeum ez ellen március 26-án fellebbezett.

Domán Dániel szerint a botrányos hangfelvétel igazolja, van titkolnivalója az egri önkormányzatnak a Lenkey-ház projekt miatt

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

Domán Dániel szerint a bíróság kiemelte, egy alkotmánybírósági határozat értelmében az önkormányzat sem tagadhatta volna meg az adatszolgáltatást. Erről árulkodik, hogy a peresítés után Minczér Gábor alpolgármester hivatalos úton megküldte valamennyi képviselőnek az állítólagos árazott költségvetést, illetve egy elvileg közadatkérő személy is hozzájutott. A Dobó István Vármúzeum ügyvédje a tárgyaláson arról nyilatkozott, hogy a közkézen forgó költségvetés az az adat, amely a per tárgyát képezi, ezt erősítette meg korábban a HEOL-nak Ringert Csaba várigazgató is. Domán Dániel szerint ugyanakkor a szóban forgó költségvetés főösszege és a szerződés szerinti végösszeg nem egyezett. Március 28-án, két nappal a fellebbezés után az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR) felületén megjelent az a költségvetés, amelyben már egyeztek a főösszegek, azonban szakági részek teljes egészében hiányoznak.