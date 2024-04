- Amivel vádolnak, nem áll meg, minden közérdekű adatigénylést teljesítünk, a beszélgetés egy személy egy konkrét ügyére vonatkozott. A Lenkey-ház beruházásról más személy is igényelt adatokat, neki kiadtuk és közzé is tette a benne foglaltakat. A megbeszélésen feltételes módban fogalmaztam, de akkor teljesíteni fogjuk a kérést, ha erre kötelezni fognak bennünket – mondta Mirkóczki Ádám.

Hozzátette, az elmúlt négy és fél évben minden adatot, ami közérdekből nyilvános, kiadtak, de olyan nagy dokumentumok esetében, amilyet Domán Dániel igényelni szokott, nem postáztak, hanem kérték, hogy menjen be megtekinteni az adott illető. Kifejtette, vannak olyan adatok, például kiviteli tervek, amelyekért sok millió forintot fizetnek, és szellemi terméknek minősülnek, ezeket nem postázzák ki, ennek közérdekűségéről a bíróság dönt. Hozzátette, a közérdekű adatigénylés esetén leginkább a jogértelmezés jelent nehézséget, mert másképp értelmezi a szabályokat egy hivatal, de az ott dolgozó jogászok is. Szerinte azzal van probléma, hogy a megkapott adatokat mire használják. A másik személy aki megkapta, az kitette az adatot egyben, az érintett igénylő azonban szerinte kiragad belőle részleteket és teóriát gyárt köré, a lejárató kampányban pedig nem lesz partner. Az ominózus beszélgetést egyébként azért hívta össze, hogy megbeszéljék, adatvédelmi, jogi szempontból mi az, amit ki kell adniuk.

- Velem együtt heten voltunk jelen, a jegyző, az aljegyző, az alpolgármesterek, a jogi irodavezető és az adatvédelmi szakember. A példátlan eset miatt feljelentést tettünk, de a nyomozás nem lesz szokványos. A parlament nemzetbiztonsági bizottságának tagja és elnöke voltam, jogi segítséget kértem és egy poligráfos szakértő céget kértem föl, hogy kiderüljön, hogyan készülhetett a felvétel s hogyan kerülhetett ki. Mind a heten nyilatkoztunk, beleegyeztünk a vizsgálatba. A rendőrségi, bírósági eljárást senki sem ússza meg, sem az, aki készítette, sem az, akinek továbbította, sem az, aki végül közzétette – magyarázta Mirkóczki Ádám.

A polgármester kifejtette, mivel még a kampány kezdetén kijött ez a hangfelvétel, így elejét tudják venni a hasonló eseteknek. Bár voltak már korábban információi, hogy ilyen felvétel létezik.

- Ez az egri közélet példátlan mélypontja, a jövőben hasonló nem fordulhat elő – ígérte Mirkóczki Ádám.

Kérdésünkre elmondta, ha a jelenlévők egyike sem készítette a felvételt, akkor a rendőrségen túlmutat az ügy, akkor a nemzetbiztonsági szolgálatokat is be kell vonni a felderítésbe.

A polgármestert megkérdeztük arról is, hogy nem tartja-e drágának a Lenkey-ház közel félmilliárd forintba kerülő felújítását.

- Szerintem baromi drága volt, mint mindegyik projektünk. Az önkormányzatoknak sokkal drágábban dolgoznak a cégek, mint a magánszemélyeknek, ők egyszerűbb alkupozícióban vannak. Az önkormányzatoknak sok millió forintjukba kerül a közbeszerzési eljárás, a kivitelező nettóban, a helyhatóság bruttóban számol. Rossz és drága a rendszer mindenkinek, önkormányzatnak, adófizetőnek, de ez így van a kátyúzással, járdaépítéssel is, a Lenkey-házzal pedig különösen. Sok tízmillió forintba került csak a régészet és a restaurátori munka, olyan árat mondanak, amilyet akarnak. Ezért nem reális négyzetméterárat számolni, összehasonlítani egy műemlék felújítását egy új ház építésével. Mondják, hogy kétszázezer forintba került a sarokszelep, de egy ötmillió forintos eszközt is kétszázezer forintos tételként szerepeltettek a dokumentumban. A közgyűlés megszavazta a felújítást, lefolyt a nyílt közbeszerzés, az Államkincstár és a műszaki ellenőr is elvégezte az ellenőrzéseket, és minden rendben volt – magyarázta Mirkóczki Ádám.

A polgármestert kérdeztük a meghiúsult közvilágítás-korszerűsítési projektről is, amelyben egy céget kizártak a közbeszerzésből, és a következő ajánlat hétszer drágább volt, de azt végül nem fogadta el a közgyűlés. Egy oknyomozó portál fényt derített arra, hogy az ország több településén bukkantak föl a főszereplő társaságok, egy nyertes és a felkért színlelt ajánlattevők, meghívottak.

Mirkóczki Ádám szerint ez nemzetközi, nyílt közbeszerzés volt, amelyre bárki adhatott volna ajánlatot, az MVM is, de nem tette. A kidolgozott konstrukció szerint egy projektcéget kellett volna a beruházónak létrehoznia, ez került volna fokozatosan az önkormányzat tulajdonába. Hasonlóra szerinte volt máskor is példa, például a parkolóházas Agria Parkoló Kft. esetében. Az ajánlattevővel neki és senki másnak az önkormányzatnál nem volt kapcsolata, jelentkezett a kiírásra. Ő annak örülne, ha harminc ajánlat közül kellene választani. Hozzáfűzte, az elmúlt években azt vetették a személyre, miért nem tettek valamit a közvilágítás ügyében, az energiaválság idején magas árat is fizettek a közvilágításhoz szükséges áramért. A következő években bizonyára lesz majd újabb közbeszerzés, kíváncsi lesz, hasonló műszaki paramétererekkel kiírva milyen ajánlatokat fognak majd kapni.

Végezetül érdeklődtünk Mirkóczki Ádámnál, mikor várható bejelentés, hogy indul, vagy nem az önkormányzati választáson. Azt mondta, néhány napon belül közli a döntését a nyilvánossággal.