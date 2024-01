Bejelentette a Mi Hazánk Mozgalom, ki indul polgármesternek Egerben. A szerdai sajtótájékoztatón Dócs Dávid, a mozgalom alapítója elmondta, lényeges erősödés jellemzi pártját 2019 óta.

– A fiatalok közt és vidéken is a legnépszerűbb a Mi Hazánk Mozgalom, illetve a országban is a harmadik erő. A mutatóink emelkedő tendenciát mutatnak, s tovább erősítenénk pozíciónkat. Erre itt helyben, Egerben dr. Pápai Ákos a legalkalmasabb – ezzel mutatta be a polgármester-jelöltet. Mint mondta, az eddigi egy képviselő helyüket legalább megdupláznák a testületben, ezzel is tovább erősödve.

Dr. Pápai Ákos elmondta, nehéz időszak áll a város mögött, de mint kifejtette, az előttünk álló sem lesz könnyebb.

– Az utóbbi négy évben tízmilliárd forintnyi normatív támogatással kevesebb jutott a városnak, s várhatóan további húsz százalék elvonás várható – taglalta. Úgy fogalmazott, vállalja, hogy ehhez alkalmazkodva vezeti Egert, ha megválasztják, s azt kérte a választópolgárokat a felszín mellett tekintsenek a mélybe.