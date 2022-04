A MateBook D 15 fém külseje minimalista dizájnnal és letisztult, kifinomult vonalakkal rendelkezik.

Visszafogott megjelenéséhez hozzájárul a galaktikus szürke színvilág. Mivel a készülék mindössze 1,56 kg, a legvastagabb pontja pedig mindössze 16,9 mm, könnyű vele utazni, és a notebook oldalain található portok gazdag választéka a legtöbb mindennapi használati igényt kielégíti.

Nagyobb, megbízhatóbb teljesítmény

A fiatal vásárlók számára a számítógép nemcsak munkaeszköz, hanem szórakoztató eszköz is. A készülék egy új, 11. generációs Intel Core processzorral működik, amely a 10 nm-es SuperFin technológiára épül. A négymagos, nyolcszálas processzor gyorsabb teljesítménnyel rendelkezik, mint elődei. Mindemellett a laptop integrált Intel Iris Xe Graphics kártyát is kapott, amely kiemelkedő grafikus teljesítményt nyújt.

Az új notebook 8GB memóriával érkezik a gyors működés érdekében, és egy NVMe PCIe nagy sebességű SSD-vel rendelkezik, amely tovább javítja a rendszer általános teljesítményét. A Huawei Shark fin ventilátorral felszerelt fejlett hűtőrendszer biztosítja, hogy a MateBook D 15 terhelés alatt is stabilan működjön. A beépített WiFi 6 hálózati kártya kétantennás kialakítással gyors és stabil internetkapcsolatot tesz lehetővé.

FullView Display védi a felhasználók szemét

A MateBook D 15 hüvelykes Full HD IPS tükröződésmentes kijelzővel rendelkezik, amely megtartja a sorozat jellegzetes FullView dizájnját, 87 százalékos képernyő-test arányt kínál 16:9-es képaránnyal. A kijelző ezenkívül kiérdemelte a TÜV Rheinland „Low Blue Light” és „Flicker Free” tanúsítványait is, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy a készülék csökkentett kékfény szintet biztosít, csökkentve a szem megerőltetését a kijelző hosszan tartó használata esetén is.

Széleskörű összekapcsolhatóság, kiterjesztett együttműködés

A készülék támogatja a Super Device funkciót, amelynek köszönhetően kényelmesen és egyszerűen lehet a notebookot egyéb Huawei eszközökhöz – okostelefonokhoz, tabletekhez és monitorokhoz csatlakoztatni. A párosítás elindításához a felhasználóknak egyszerűen rá kell kattintaniuk a „Vezérlőpult” ikonra a jobb alsó sarokban, majd a többi eszköz ikonját a PC ikon felé kell húzniuk. Ez az egyszerű párosítási mód minden eddiginél könnyebbé és átláthatóbbá teszi több eszköz csatlakoztatását.

Az okostelefonokkal végzett többképernyős együttműködés most akár három aktív ablak egyidejű kezelését is lehetővé teszi. A dokumentumok és képek átvitele az eszközök között egyszerű áthúzással oldható meg. Ezenkívül a felhasználók megnyithatják az okostelefon fájljait a notebookon is, és közvetlenül szerkeszthetik azokat.

A Többképernyős Együttműködés révén a felhasználók Huawei táblagépet is csatlakoztathatnak a notebookhoz, és a táblagépet rajzlapként vagy második képernyőként használhatják, vagy egyszerűen csak áthúzhatják a fájlokat egyik készülékről a másikra. A többképernyős együttműködésnek köszönhetően a MateBook D 15 vezeték nélkül vagy kábellel is csatlakoztatható a Huawei MateView-hoz.

Innovatív technológiák

Az innovatív Huawei technológiák, mint például az ujjlenyomat bekapcsológomb és a süllyesztett kamera, szintén megtalálhatók benne.

A MateBook D 15-höz mellékelt hálózati adapter támogatja a Huawei SuperCharge funkciót a kompatibilis Huawei okostelefonok gyors feltöltéséhez. Azaz, a fordított töltéssel a mobilt is feltöltheti használója a notebookról. Ez a funkció ráadásul akkor is aktív marad, ha a készülék ki van kapcsolva, ami hasznos lehet, ha a felhasználóknak útközben szükségük van az okostelefon akkumulátorának gyors feltöltésére.

A MateBook D 15 galaktikus szürke színben elérhető 329.990 forintos áron.