Okostelefonunk kiválóan asszisztál ehhez, akár a legjobb útvonal megtalálásával, akár a tömegközlekedés menetrendjeinek naprakész adataival, akár alternatív közlekedési megoldásokkal. Íme, hat jó megoldás, ahogyan a Honor ajánja.

Pont, ahogy a filmekben

Budapest nem csak a magyar filmek közkedvelt forgatási helyszíne, és sokunkkal előfordult már, hogy egy hollywoodi produkció Párizsában fedeztünk fel ismerős helyszíneket. A Film Destination Budapest olyan helyeket jelenít meg a térképen, ahol filmet forgattak a fővárosban. Lehet szűrni színészekre is, így ellátogathatunk oda, ahol a sztárokkal vettek fel jeleneteket, és természetesen a filmek szerint is rendezhetjük a helyszíneket.

Hiába ismerjük, rejtegethet titkokat

A PocketGuide amellett, hogy hasznos térképet kínál, meg is mutatja a közeli látványosságokat. Sőt, elérhetőek rajta vezetett túrák, amiket végighallgatva akár újabb érdekességeket tudhatunk meg az elérhető településekről.

Megtekinthetünk különlegességeket, olvashatunk róluk plusz infókat, és hallgathatunk is vezetéseket. Létrehozhatunk saját útvonalakat, megtekinthetjük másokét és még kincskereső túrákba is belevethetjük magunkat. Az alkalmazás több erőforrást is igénybe vesz, ezért célszerű olyan okostelefont választani, amelyik bírja a strapát egész nap: ilyen például a vadonatúj Honor Magic5 Pro, amely méretes, 5100mAh-s akkumulátorával akár két napig is használható, mielőtt tölteni kellene.

Jegyek, bérletek, menetrend egy helyen

Ha a fővárosba utazunk, a BudapestGO már-már megkerülhetetlen része a közlekedésnek. Egyrészt nem kell bajlódnunk jegyekkel és bérletekkel, ugyanis készülékünk tárolja ezeket, és itt intézhetjük a megújításukat is.

Másrészt egy speciális, az adott megálló ellenőrei által ismert, folyton változó ikon felmutatásával még a QR-kóddal sem kell bíbelődnünk – azonnal átengednek minket. Sőt, a város összes járatának menetrendjét megtaláljuk benne, naprakész formában.