Ki áll a Pszichológus mögött?

A (ro)bot létrehozójának nickneve Blazeman98, őt a valóságban Sam Zaia-nak hívják, 30 éves és új-zélandi.

„Soha nem számítottam rá, hogy népszerű lesz, mások keresni fogják és eszközként használják majd” – mondta a BBC-nek.

De rengeteg üzenetet kaptam olyanoktól, akik azt írták, hogy valóban pozitív hatással volt rájuk, és vigasztaló volt számukra.

Zaia pszichológus hallgatóként a botot a tanulmányai alapján képezte ki, és tanította be a válaszait a leggyakoribb problémás mentális egészségi állapotokra, például a depresszióra és a szorongásra.

Akkor készítette a botot, meséli, mikor a barátai elfoglaltak voltak, az emberi terápia túl sokba került és „valakire vagy valamire” szüksége volt, hogy beszélhessen.

Annyira meglepte a bot sikere, hogy posztgraduális kutatási projekten dolgozik, amely az AI-terápia feltörekvő trendjéről és arról szól, hogy miért vonzza a fiatalokat. A Character.ai jellemző felhasználói 16 és 30 év közöttiek.

Sokan azt mondták nekem, hogy bármikor hozzáférhetnek a robothoz, ha a gondolataik sötétebbre váltnak, például hajnali kettőkor, amikor nem tudnának beszélni egyetlen barátjukkal vagy egy igazi terapeutával sem.

Zaia úgy véli, a szövegformátum az, amit a fiatalok szeretnek.

„Szövegben megosztani a gondjaikat kevésbé ijesztő, mint felvenni a telefont vagy négyszemközt beszélgetni” – vélekedik.

Ellentmondásos, mint minden

Theresa Plewman pszichoterapeuta kipróbálta a Pszichológust. Azt mondta a BBC-nek, nem lepi meg, hogy ez a fajta terápia népszerű a fiatalabb generációk körében, de megkérdőjelezi a hatékonyságát.

„A bot hajlik a túl gyors megállapításokra, például rögtön tanácsot adott a depresszióval kapcsolatban, amikor még csak annyit mondtam, hogy szomorú vagyok. Egy ember nem így reagálna.”

Plewman azt állítja, a bot nem tud összegyűjteni annyi információt, amit egy ember tudna, és nem kompetens terapeuta. De mégis, közvetlen és spontán természete miatt hasznos lehet azoknak, akiknek gyors segítségre van szükségük.

Szerinte a botot használók száma aggasztó, s a jelenség a mentális betegségek magas szintjére és az állami források hiányára utal.

A Character.ai szóvivője így nyilatkozott:

„Örülünk, hogy az emberek támogatásra és kapcsolatra találnak az általuk és a közösség által alkotott karaktereken keresztül, de a felhasználóknak a szakma okleveles szakembereihez kell fordulniuk jogszerű tanácsért és útmutatásért.”

A csevegési naplók privátak maradnak a felhasználók számára, de a beszélgetéseket a cég munkatársai például biztonsági okokból elolvashatják.

Minden társalgás piros betűs figyelmeztetéssel kezdődik: Remember: Everything Characters say is made up!, azaz, Ne feledje, minden, amit a szereplők mondanak, kitalált!

A Character.ai-n működő technológia, az úgynevezett Large Language Model (LLM) természetesen nem úgy gondolkodik, mint egy ember. Az LLM-ek olyan módon fűzik egymáshoz a szavakat, ahogyan azt a legvalószínűbbnek tartják – annak alapján, miként a mesterséges intelligenciát edzették, betanították.

Más LLM-alapú mesterséges intelligencia-szolgáltatások, mint például a Replika, hasonló társaságot kínálnak. Utóbbi azonban erősen szexuális jellege miatt felnőtt oldalnak minősül, és a Similarweb adatgyűjtő és -elemző cég adatai szerint nem is olyan népszerű, mint a Character.ai.

Megemlítendő még az Earkick és a Woebot mesterséges intelligencia chatbot, amelyeket eleve, az alapoktól kezdve arra terveztek, hogy mentálhigiénés segítők legyenek.

Egyes pszichológusok figyelmeztetnek, hogy az AI-botok rossz tanácsokat is adhatnak a betegeknek, netán káros faji vagy nemi viszonyulásaik lehetnek.

Más orvosok kezdik elfogadni őket, mint olyan eszközöket, amelyek segítenek megbirkózni a közszolgáltatások hatalmas feladatával.

Tavaly az Egyesült Királyságban éppenséggel egy Limbic Access nevű mesterségesintelligencia-szolgáltatás lett az első olyan mentálhigiénés chatbot, amely megkapta a hivatalos orvosi eszköznek járó kormányzati tanúsítványt – hívja fel a figyelmet a BBC.