Kedden megválasztották Gyöngyös város 2024. évi borát. A városbor farkasmályi Bárdos pincében tartott mustráján elhangzott, hogy az idei borválasztás rendhagyó amiatt, hogy Gyöngyös idén ünnepli a várossá nyilvánításának 690. évfordulóját. Hiesz György polgármester a köszöntőjében elmondta, hogy a 90-es évek végén, elődje, Szabó Gyula polgármester idejében kezdődött a városbor megválasztása.

– Legtöbbször a száraz fehérbor játszott főszerepet, ez jellemző a mátrai borvidéken. Nevezetesen a Gyöngyösi Hegyközség arany- vagy ezüstérmes borai közül történt a városbor kiválasztása. Volt olyan év, hogy vörösbor is szerephez jutott, Szőke Mátyás merlot-ja igazán zászlósbornak tekinthető volt. De végül, maradtunk a fehérbornál. Gyöngyös várossá nyilvánításának 690. évfordulója apropóján idén többen változtatást javasoltak, amit megfogadtunk. Ez évben fehér-, vörös- és rozé borból is kitüntetünk egyet-egyet a városbor címmel, viszont nem szavazzuk meg a polgármester borát. Ezeken felül, egy különleges minőségű, jubileumi bort is választunk. Mindig érdekes, hogyan egyezik a társadalmi-, illetve a szakmai zsűri értékítélete pontszámokban. A szakmai ítélet nem mindig azonos azzal, ami a fogyasztói ízlés. De általában a végére mindig összesimulnak a vélemények, hiszen a társadalmi zsűri tagjainak zöme a vendéglátásban, szállodaiparban dolgozik, többek között a borokkal is foglalkoznak – mondta Hiesz György.

Holló Ákos, a Gyöngyösi Hegyközség elnöke ismertette, hogy 34 bormintából választottak a bírálók. A szakmai zsűri tagjai voltak Tarsoly József egri hegybíró, Szuromi Mihály, az gri borvidék szőlő- és bortermelője, Kovács Tamás élelmiszeripari mérnök, a gyöngyössolymosi székhelyű Kokoferm Kft. ügyvezetője, Kovács Péter markazi borász, Csernyik István nagyrédei hegybíró, a Mátrai Borbíráló Bizottság elnöke, a szakmai zsűri elnöke és Hiesz György. A társadalmi zsűriben voltak Darvas Patrícia, a mátrafüredi Avar Hotel tulajdonosa, Hevér Gabriella, a gyöngyösi Vamav Kft. osztályvezetője, dr. Benkő Béla a Gyöngyös-Mátra turisztikai Közhasznú Egyesület elnöke, Némedi Barnabás, a mátraházai Hotel Ózon operatív vezetője foglaltak helyet, továbbá Lefler Péter egyetemi tanár, kertészmérnök, aki szakemberként a társadalmi zsűri elnöki feladatát látta el.