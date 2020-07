Kedvelni fogják a praktikus okosbevásárlókocsit

Az Amazon az utóbbi időben egyre több olyan terméket mutat be, amelyek nemcsak az e-kereskedelemben, hanem a hétköznapi életben is megállják a helyüket.

A vállalatóriás most egy olyan bevásárlókocsit dobott piacra, amelynek segítségével nem kell sorban állni a kasszánál, így nagymértékben felgyorsul a vásárlás folyamata – írja az Origo.

A Dash Cart okosbevásárlókocsin érintőképernyő található, valamint több szenzor is, amely pontosan felismeri, hogy a vásárló mit helyezett el a kocsiban.

Akik ezt a bevásárlókocsit használják, azok egy külön a számukra kialakított sorba állhatnak be, ahol nem kell a pénztárnál bajlódni, hanem automatikusan levonják a kártyájukról az összeget.

Az Amazon ezzel és az ehhez hasonló megoldásokkal próbálja a hétköznapi életbe átemelni az e-kereskedelem gyorsaságát, egyszerűségét és kényelmét. Ebben komoly segítség a vállalat által épített Amazon Go pénztár nélküli üzlethálózat is, amely ugyan még nem sok helyen érhető el, de nagyon népszerű, és a tervek szerint az Amazon ezen a területen is komoly fejlesztésekbe kezd.

A Dash Cart először az Amazon Los Angeles-i boltjaiban lesz elérhető. Érdekesség, hogy egy élelmiszerboltban és nem a Go üzletekben mutatják majd be, hiszen azokban egyébként is van szenzor, így nincs szükség további okos megoldásokra. A bevásárlókocsik használata egyszerű, hiszen egy alkalmazás segítségével társíthatjuk a bankkártyánkat, amelyről automatikusan lehúzza a végösszeget a vásárlást követően.

