Megállapodást kötöttek a digitális terápiák fejlesztésére

Stratégiai együttműködési megállapodást írt alá az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM), a Semmelweis Egyetem (SE) és az Oncompass Medicine (OCM).

Az eseményen Bódis József, az ITM felsőoktatásért, innovációért és szakképzésért felelős államtitkára hangsúlyozta: a tárca célja a magyarországi egészségipari innováció támogatása, ezen belül

kiemelt terület az egyéni, személyre szabott diagnosztika és terápia, a digitális orvoslás és a mesterséges intelligencia orvosi alkalmazása.

Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora elmondta: az egyetem 2030-ra be kíván kerülni a világ száz legjobb felsőoktatási intézménye közé, ennek megvalósításában jelentős szerepet játszik, hogy stratégiai területként tekintenek a tudományos kutatásokra, amit a most aláírt megállapodás is erősít.

Az Oncompass Medicine Zrt. magyarországi egészségügyi, biotechnológiai cég, amely egyedülálló innovatív molekuláris diagnosztikai és orvosi informatikai termékeket fejleszt, hogy ezek segítségével

a rákos betegek a számukra legmegfelelőbb, személyre szabott, célzott terápiát kaphassanak.

Bódis József elmondta: a hazai felsőoktatás rendszerének nemzetközi szinten is elismert elemei az orvos- és egészségtudományi intézmények. Az ITM kulcsfontosságúnak tekinti kutatási-innovációs tevékenységük, valamint vállalati kapcsolataik erősítését, így a Semmelweis Egyetem (SE) és a nemzetközi szinten komoly eredményeket elérő Oncompass Medicine együttműködését is.

Az államtitkár felidézte, hogy az innovációs tárca a nagyobb tudásközpontok, kutatóegyetemek környezetében, meghatározó ipari, vállalati szereplőkkel együttműködve két fővárosi és hat vidéki helyszínen science parkokat, tudásparkokat hoz létre, ezek egyike a Semmelweis Egyetemhez kapcsolódik.

Merkely Béla rektor kitért arra, az intézmény a vírusválság idején is bizonyította, hogy világszínvonalú teljesítményre képes. Az együttműködés elősegíti, hogy közös kutatás-fejlesztési programok jöhessenek létre a digitális terápiák, valamint a mesterséges intelligencia orvosi alkalmazására.

Peták István, az Oncompass Medicine tudományos igazgatója az eseményen elmondta: kutatásaik,

innovatív fejlesztéseik során célul tűzték ki, hogy a daganatos betegeket hozzásegítsék a legújabb terápiás lehetőségekhez.

A stratégiai együttműködés keretében szeretnék tovább fejleszteni azokat a digitális terápiákat, amelyek megmenthetik vagy meghosszabbíthatják a daganatos betegek életét. Az együttműködés lehetőséget ad arra, hogy további exportképes innovatív technológiákat, termékeket fejlesszenek, amelyekkel hozzájárulnak a digitális egészségipar fejlődéséhez is – jelezte.

