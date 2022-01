Jóval a kikiáltási ár fölött, 457 531 dollárért, vagyis 146,5 millió forintért kelt el Walter Kohn osztrák származású amerikai fizikus kémiai Nobel-díja egy csütörtök esti árverésen a kaliforniai Los Angelesben. A kémiai kutatásokért 1998-ban kapott arany Nobel-érem kikiáltási ára 275 ezer dollár volt, ez magába foglalt 3 tudományos könyvet is, amelyet az ifjú Walter Kohn Kanadában vásárolt egy internálótáborban, ahova bécsi születésűként ellenségesnek számító személyként került.

Az eredeti állapotukat és házilagos védőcsomagolásukat őrző könyvek, a A Course of Pure Mathematics, a Dent's Modern Science Series és a Properties of Matter című kötetek előre ízelítőt kínálnak a hihetetlen vívmányokból, amelyekkel Nobel-díjjal elismert munkája révén Kohn a világot megajándékozta

– hangoztatta a Nate D. Sanders aukcisóház.

A 2016-ban Santa Barbarában 93 évesen elhunyt tudós a brit John Pople kutatóval közösen kapta a kémiai Nobel-díjat a kvantumkémiai számítások elméletének, a sűrűségfunkcionál-elméletnek, a DFT fejlesztésében végzett kutatásaiért. A DFT a molekulákat kvantummechanikai módszerekkel tanulmányozó kvantumkémia egyik irányzata. A hagyományos módszerek a hullámfüggvényre építenek, amíg a sűrűségfunkcionál-elmélet kísérlet arra, hogy csupán az elektronsűrűséggel dolgozzanak a kutatók. A DFT egy olyan megközelítési mód, amely az atomok szintjén írja le, mi játszódik le szilárd testekben és molekulákban.

Walter Kohn 1939-ben, 16 évesen egy gyermektranszporttal menekült el Ausztriából a nácik elől.

Szülőhazámra, Ausztriára mindig fájdalommal gondolok, és ez már mindig így marad

– írta egykor a tudós, akiben mély nyomokat hagyott a náci terror, valamint szülei és több rokona meggyilkolása. Ugyanakkor mindig szívesen dolgozott együtt egy vagy két generációval fiatalabb osztrákokkal.

Az, hogy fizikusként kémiai Nobel-díjjal tüntették ki, elmondása szerint sohasem zavarta.

Borítókép: AFP / Mike Nelson