Kínába és Indonéziába látogatott az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem delegációja, dr. Pajtókné dr. Tari Ilona rektor, dr. Váczy Kálmán Zoltán általános rektorhelyettes, Biró Andrea Barbara gazdasági főigazgató és Geml Johanna, a Nemzetközi Stratégiai és Kapcsolatfejlesztési Osztály vezetője. Az eredményes tárgyalásokat követően dr. Pajtókné dr. Tari Ilona öt intézmény rektorával írt alá megállapodást, derül ki az egyetem honlapján közölt cikkből.

Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona, az egri egyetem rektora öt intézmény rektorával írt alá megállapodást

A kéthetes út során három kínai intézmény vezetőjével tárgyalt dr. Pajtókné dr. Tari Ilona: a Hubei University of Science and Technology, illetve a Shanghai Institute of Commerce and Foreign Language rektorával megerősítették együttműködést, valamint szándéknyilatkozatot írtak alá új képzések kialakításával kapcsolatban informatikai és művészeti területen. Eredményes volt a találkozó a Univeristy of Shanghai for Science and Technology vezetésével, akik a nyár folyamán Egerbe látogatnak, hogy megerősítsék a partnerséget az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemmel.

A látogatás során dr. Pajtókné dr. Tari Ilona személyesen adta át a felvételi határozatokat a Hubei University of Science and Technology 9 hallgatójának, akik szeptembertől az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Informatikai Karán folytatják tanulmányaikat. A találkozókon dr. Pajtókné dr. Tari Ilona rektor részletesen ismertette egyetemünk képzési és kutatási portfólióját, megvizsgálva a jövőbeni, még szélesebb körű együttműködés lehetőségeit. Ennek eredményeképpen született megállapodás arról, hogy a két intézmény a jövőben együttműködik oktatási és kutatási projektek fejlesztésében, önköltséges hallgatói toborzásokban és motivációs előadásokban, s hogy a jelenleg az informatika területén sikeresen futó oktatói szolgáltatást kiterjesszék a művészeti területre is.

Ugyancsak gyümölcsözőek voltak az indonéz egyetemekkel folytatott tárgyalások: három partnerintézménnyel újította meg együttműködését az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem. A találkozók végén az Insitut Seni Indonesia Yogyakarta (ISI), a Universitas Pempangunan Nasional „Veteran” Yogyakarta (UPNY) és a Universitas Negeri Yogyakarta rektorával írt alá szereződést dr. Pajtókné dr. Tari Ilona. A partnerek deklarálták: Erasmus programokban, tudományos együttműködésekben, valamint kulturális területen is kölcsönösen segíteni kívánják egymást, de fontos cél az oktatói együttműködés kialakítása is. A közös munka fókuszterületei a művészeti képzések: megállapodás született arról, hogy double degree, azaz kettős diplomát adó képzések indítását is kidolgozzák az intézmények.