A támadás során a gyermekes menekült családok számára átmeneti menedéket nyújtó helyi óvoda épülete is megsérült a kárpátaljai Volócon, több ingatlan ablaka betört. Az Ökumenikus Segélyszervezet munkatársai a helyszínen vannak és generátorral, valamint élelmiszerrel és higiénés csomagokkal támogatják a mintegy 150 háborús menekültet.

A magyar kormány Magyarország segít! humanitárius segélyprogramjának keretében az Ökumenikus Segélyszervezet korábban is támogatta a volóci, csak úgy, mint a többi 220 kárpátaljai közösségi szállót élelmiszerrel, személyes higiéniai eszközökkel, valamint a mindennapi életvitelhez szükséges háztartási gépekkel.

Az Ökumenikus Segélyszervezet Beregszászon és Lembergben humanitárius irodát és raktárbázisokat működtet. Az ACT Alliance tagjaként, a lembergi iroda koordinálja az egyházi hátterű segélyszervezeteket tömörítő nemzetközi szövetség segélyprogramját is. A magyar szervezet a kézzelfogható adományok mellett pszichoszociális támogatást is nyújt a menekülteknek. A 10 ukrán régiót érintő nagyszabású segélyprogram Kárpátalján túl kiterjed Lemberg, Ternopil, Ivano-Frankivszk, Csernyivci, Dnyipro, Zaporizsje, Harkov, Poltava, Cserkaszi városokra, illetve azok térségére. Több hazai intézményében krízisszállásokat hozott létre a segélyszervezet, partneri felajánlásainak köszönhetően pedig további jelentős szálláskapacitással is rendelkezik Magyarországon. Emellett a BOK Sportcsarnokban kialakított tranzitváróban és a Liszt Ferenc Repülőtéren is segíti a családokat.

Él a Segélyszervezet 1353-as adományvonala, melynek hívásával bárki 250 forinttal támogathatja a bajbajutottakat.

A segélyszervezet pénzadományokat is fogad a www.segelyszervezet.hu oldalon, illetve az ott feltüntetett 11705008-20464565 számlaszámon is.

Borítókép: Закарпатська обласна державна адміністрація / Kárpátaljai Regionális Államigazgatás / Facebook