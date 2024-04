A Te szedd! program jóvoltából az elmúlt hét végén a helyi önkéntesek Mátraderecskén is megtisztították település utcáit az eldobált szeméttől. Forgó Gábor polgármester megköszönte a résztvevőnek, hogy szabadidejükből szántak néhány órát erre a feladatra. Nagy öröm, hogy idén a gyerekek is bekapcsolódtak a munkába, s a lelkes csapatot a Mátraderecskei Üdülőövezetért Egyesület tagjai is erősítették. Az Almáskút Nyugdíjas Egyesület tagsága is kitett magáért. Ők a múlt pénteken az Almáskút környékét tisztították meg, szépítették. - Természetesen a legnagyobb öröm az lenne, ha senki sem szemetelne. Vigyázzunk falunk tisztaságára! - zárta bejegyzését közösségi oldalán Forgó Gábor.

Bükkszéken sem tétlenkedtek a múlt szombaton. Sági Ferenc polgármester azt emelte ki, hogy ismét jelesen teljesített a település összefogásból. A nap folyamán az Ifjúsági tábort tették rendbe, szikrázó napsütésben, egy aktív, lelkes és jókedvű, negyven fős csapattal, akikre mindig számíthatnak.