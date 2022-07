Húszas-harmincas éveikben a nők többsége fittyet hány a napvédelemre, s élvezi a napfényt, a vízpartot, gondtalanul barnul akár a legnagyobb melegben is. Sajnos, éppen ez az a kor, amikor a nők nagy többsége elkezd szoláriumba járni, márpedig a mesterséges fény még a természetes sugárzásnál is ártalmasabb - írja a Diéta és fitnesz. Erősen dehidratálja a bőrt, és a későbbi ráncosodásért is nagyban felelős. Ez leginkább az arcbőr egészére jellemző, de jelentős károsodást okozhat a dekoltázson is. Érdemes a szoláriumozást teljesen mellőzni, vagy legalábbis minimálisra csökkenteni. Ez kéthavonta egy alkalmat jelent, vagy ennél is ritkább mesterséges napozást.

A természetes napfény ellen a bőrtípusnak megfelelő faktorszámú készítményt érdemes választani. Ha nem vízálló a készítmény, fürdés után ismételjék meg a krémezést. Kevesen tudják, hogy a készítmények naponta csak egyszer hatnak. Vagyis, ha a faktorszám szerint napi 60 percet tölthetnének leégésmentesen a napon, és délelőtt már napoztak 30 percet, akkor délután is már csak 30 percig napfürdőzhetnek. Még akkor is, ha újra ápolták bőrünket a készítménnyel. A napfény szerelmesei széles spektrumú készítményeket válasszanak, amelyek az UVA és az UVB sugarak ellen is védelmet nyújtanak.

Forrás: Shutterstock

40 felett is egészséges bőr

Bőrünknek kitűnő emlékezőtehetsége van, tehát az életkor előre haladtával a bőrt érő fényenergia, UV- sugárzás, illetve az általa kiváltott biológiai hatás összegződik. Ez is oka annak, hogy az idősebb emberek körében bizony gyakoribb a bőrrák, gyakorta előfordulnak bőrbetegségek, jelentkezik napallergia. Ők a bőrtípustól függetlenül is jóval kevesebb időt tölthetnek napon, mint a húszas-harmincas éveikben járók. Nem csak a bőrbetegségek miatt, hanem az esztétikum érdekében is. A bőr ebben a korban gyorsabban válik dehidratálttá, a túlzásba vitt napozás a nyakon és a dekoltázson felgyorsítja a ráncképződést. Ajánlott a magas fényvédő faktorral ellátott készítmények alkalmazása, de 30-as faktor fölé nem érdemes menni. Az ennél magasabb faktorszámú napozó készítmények könnyen allergiás reakciókat válthatnak ki. Ha a vízparton eltöltött idő nagy részében árnyéban maradunk, a bőr akkor is kellemes, egészségesen barna árnyalatot kap. Ennek érdekében tanácsos akár természetes, akár mesterséges formában béta-karotint fogyasztani. Természetes formájában a tökben, sárgadinnyében, sárgabarackban és a sárgarépában található.

Fotó: illusztráció