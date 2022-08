Tizedik alkalommal nyitotta meg a kapuit Zamárdiban a Strand Fesztivál, a jubileum alkalmából pedig igencsak változatos zenei kínálat várja a látogatókat. Olyan nemzetközi fellépők váltják egymást a színpadon, mint Sean Paul, Parov Stelar és Timmy Trumpet, de a hazai előadók élvonala is a Balaton-parton bulizik augusztus 18 és 21 között - írja az Origo.

Lee Anduze énekel az osztrák Parov Stelar koncertjén a Strand fesztiválon

Fotós: Vasvári Tamás / Forrás: MTI

Tíznél is több színpadon és programhelyszínen négy nap alatt közel kétszáz program várja a Strand fesztivál vendégeit a MOL Nagyon Balaton egyik legnagyobb eseményén, idén pedig különösen sokszínű nemzetközi zenei kínálattal készültek a szervezők.

Fellép a Jamaicai szupersztár, Sean Paul, az electro swing egyik legnagyobb előadója, Parov Stelar, a népszerű ausztrál DJ, Timmy Trumpet, de olyan nevek is váltják egymást a kínálatban, mint Alvaro Soler, a Clean Bandit, a Kungs, Sam Feldt, a The Stichman Project és Tom Walker, azaz klasszikusok, GRAMMY-díjasok és aktuális slágergyárosok mind Zamárdi felé veszik az irányt.

A Strand és a Hajógyár közös projektje is az idei fesztiválon debütál. A két csapat felkérésére élő legendák és fiatal művészek dolgoztak együtt az elmúlt hetekben és közösen hoztak össze olyan feldolgozásokat és új dalokat, amelyek egy része kizárólag a Strand Fesztiválon lesz hallható, a legtöbb azonban várhatóan a rádiók és a YouTube nagy sikerei lesznek majd.

Résztvevõk a Strand fesztiválon

Fotós: Vasvári Tamás / Forrás: MTI

A Valmar az R-Go negyven éves slágerét, a Bombázót dolgozta fel, a pár nappal ezelőtti premier után élőben először vasárnap a Mol Nagyszínpadon szólal meg ez a dal, amelyhez a videóklipet is a koncerten forgatják. Szintén vasárnap szerepel együtt az Ivan and the Parazol és Menyhárt Jenő, az Európa Kiadó Mocskos idők című dalát állítják együtt színpadra, amely a Besúgó című sorozat főcím zenéjeként lett újra nagy sláger.

Szintén különleges produkcióval készül a Halott Pénz: az éveleji aréna koncert után a Strand Fesztiválon augusztus 20-án az egész nap az együttes 18. születésnapja jegyében telik majd. A 18 éves zenekar 18 programmal és koncerttel érkezik majd, a szervezők pedig Marslakó Dávidot és csapatát kérték fel, hogy állítsák össze az aznapi fellépők sorát.

A Mol Nagyszínpad programját záró kétórás show-ban gospelkórus és több vendég művész is szerepel, akikkel korábban már dolgozott együtt a zenekar. Napközben több színpadon az ő meghívásukra ad koncertet Krúbi, Dzsúdló, a Blahalouisiana, az Irie Maffia, a Supernem, Ohnody, a Hiperkarma, a Mary Popkids, Beton.Hofi, a ByeAlex és a Slepp, illetve a Hősök. Éjjel a

Filmio Kertmozi egyik filmjét is a Halott Pénz választotta, de a hajnalig tartó szülinapi afterpartit is a csapat celebrálja barátaival.

Augusztus 20-án nemcsak a Halott Pénz teszi emlékezetessé az estét, de a kilenc órás kezdés előtt Zamárdi szabadstrandjáról, a Strand Fesztiválról lesz hallható a Balaton legnagyobb tűzijátéka is!

Pihenés az éjszakai buli előtt

Fotós: Vasvári Tamás / Forrás: MTI

Már-már hagyomány a Strand Fesztivál programjában az egyik legnépszerűbb éjszakai helyszín, amelynek ezúttal is Járai Márk a házigazdája és szervezője is egyben. Este tizenegy után naponta két koncert a Balaton partján, a tábortűz mellől hallgatható, csupa olyan előadóval, akiket máskor nagyszínpadokon láthatunk. Érkezik Giogrio és Barni, Lovasi András, Azahriah, a Bohemian Betyars Trio, Szekeres X Barbaro, Saya Noé, Ohnody, Szivák Zsolt, Kirstoaf, Nové Soma, Beton.Hofi és a házigazda, Járai Márk.

Minden további információt a fesztivál honlapján találnak.