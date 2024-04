Április 22-éről többszörösen is nehéz lenne megfeledkeznem. Tizenöt éves múltam, amikor az első Föld napján – Denis Hayes amerikai egyetemista kezdeményezésére –, 1970-ben húszmillió amerikai emelte fel szavát a természetért. Életkorom és a szocialistának nevezett társadalmi viszonyok – Amerikát nem nagyon szerette a „nép” – miatt ez az esemény nem ütötte meg agyi ingerküszöbömet akkor még. Jó három évvel később viszont maradandóbb dátumként jelentkezett be ez a nap. Azt tanultuk történelemből, hogy a Nagy Októberi Szocialista Forradalom (fiatalabbak kedvéért: NOSZF) győzedelméhez az Auróra ágyúszava adott jelet, s aki ezt a hatalmas (oroszul nem tudóknak: velíkaja) forradalmat véghezvitte, nem más volt, mint Vlagyimir Iljics Uljanov, azaz Lenin. Ő pedig, tudni illett a jeles osztályzathoz, április 22-én született. A harmadik szál pedig második feleségem keresztneve, akit Csillaként e napon köszönthettem.

A felnőttéletemet végigkísérő jeles dátumvonulatok közül a leninit veszem elő. Nem azért, mert visszasírnék bármit is e korból. Sőt, sietek leszögezni: tévednek, akik azt az időszakot most megszépültnek látják. Merő illúzió dicsőséges múltként tekinteni rá, csak az elröppent idő festi át kívánatossá. Hogy mégis eszembe jutott most Lenin, annak oka a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságból Kim Dzsongil „főszereplésével” a világhálóra felkerült zenés videóklip volt. Amit ez a film megmutat, akként összegezhető, hogy láthatjuk általa azt a hamis valóságot, amit merő nosztalgiából négy évtizeddel korábbi életünkbe időnként mi is beleképzelünk.

