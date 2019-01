A kétgyerekes család keresztülsétál Új-Zélandon

Egy új-zélandi család gondolt egyet, és két lábon vágott neki – ha nem is a nagyvilágnak, de az Új-Zélandot átszelő, 3000 kilométeres útnak, a Te Araroának. A szülők és két gyermekük, a kilencéves Elizabeth és a hatéves Jonathan karácsonykor értek az Északi-sziget aljára. Ekkor már több mint 1200 kilométert tettek meg októberi indulásuk óta – idézi fel a nem mindennapi történetet a Faktor.

A portál arról is beszámol, hogy a család útja egyben rekordkísérlet is: ha minden így megy tovább, a két gyermekük lesz a legfiatalabb, aki valaha végigjárta ezt a hosszú utat.

Az édesanya a The Guardian című brit lapnak mesélt arról, hogy a gyerekek igazán boldognak tűnnek az út során, a legnagyobb konfliktust eddig az okozta, hogy milyen ízű müzlit egyenek reggelire. Az út elején még hamar elfáradtak, és voltak szakaszok, amiket nehéznek találtak, de ezen hamar túllendültek. Egy hosszabb nap végén a kisfiú még mindig tele van energiával, és fel-alá ugrál.

Stepping it up. Young adventurers are capable of remarkable things when we give them space to breathe and grow. 6 & 9 yo complete 1200km NZ stroll. https://t.co/eTn9LETLRF @wishwales @kloerp @HywelDdaHB @Hywel_Catalyst @tcooper321 #planetaryhealth

