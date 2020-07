Hogy függ össze a Gyűrűk Ura és az Alien a Mekonggal?

A terület egyedülállónak számít, megtalálhatók ott hegyek, száraz és vizes élőhelyek, mangrove erdők, klímája pedig forró és nedves. A Mekong vidékén az elmúlt húsz évben több mint 2500 fajt – köztük sokféle emlőst és madarat – fedeztek fel. Az utóbbi két évben is 110 új fajt azonosítottak a kutatók,

Számos olyan faj – főként kétéltűek és hüllők – példányai élnek a területen, amelyek a világon sehol máshol nem fellelhetők.

A Kína, Laosz, Vietnam, Thaiföld, Mianmar és Kambodzsa területén lévő Mekong régió biológiai sokszínűsége ugyanakkor veszélyben van például az élőhelyek zsugorodása, a óriási vízierőművek építése és a nagy mértékű orvvadászat miatt – mondta el Stefan Ziegler, a WWF illetékese. Hozzátette:

The claim that commercial breeding improves protection of threatened species by reducing illegal hunting is flawed since, in some cases, it leads to increased demand for wildlife products and creates avenues for laundering wild caught animals. @WWFMekong https://t.co/FCuseb46AF

— Mekong WildlifeTrade (@WWFMekong_IWT) July 16, 2020