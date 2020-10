Tönkre akarták tenni Trump rendezvényét, véletlenül többezer dollárt adományoztak

A TikTok-ot használó tinik közül többen is úgy gondolták, lehúzzák a résztvevők számát Staten Island-en nemrég egy republikánus rendezvényen. Ezt úgy akarták elérni, hogy bejelentkeznek az eseményre, ezáltal nagy létszámot generálva, de aztán természetesen nem mennek el – számol be a V4NA.

OK this is kind of funny https://t.co/WyQnmOAgyU via @nypmetro

A dolog azonban gyanús lett a republikánusoknak – főleg azért, mert nagyon átlátszó álneveket használtak a Trump-gyűlölő tinik, akik ráadásul mind másik államból voltak. Például olyan nevekkel regisztráltak, mint az „Ivana Punchyou” és a „F-kyou Trump”. A Staten Island-i republikánusok vezetője, Brendan Lantry elmondta, hogy a helyiek közül körülbelül 1500-an regisztráltak az eseményre, a szám azonban hirtelen elkezdett megugrani 15 ezerre, majd 75 ezerre, ez pedig gyanús volt.

Végül Lantry felesége volt az, aki megtalált egy TikTok videót, amiben a Felisrae nevű, 19 éves felhasználó arra buzdította a követőit, hogy regisztráljanak a republikánus rendezvényre, de ne menjenek el.

A republikánusok azonban túljártak a tinik eszén, a jegyek lefoglalásához ugyanis bevezettek egy ötdolláros, vissza nem térítendő díjat. Viszont még ennek ellenére is folyamatosan érkeztek be a regisztrációk a Trump-ellenes fiatalok részéről. Ennek az lett az eredménye, hogy éppen azok, akik meg akarták akadályozni a rendezvény sikerességét, végül majdnem 16 ezer dollárt adományoztak a pártnak.

Lantry szerint ezek a fiatalok annyira utálják az elnököt, hogy még arra is hajlandóak, hogy a Republikánus Pártnak adományozzanak annak érdekében, hogy trollkodjanak. Az eseményre végül mintegy 2500 helyi lakos ment el, akik együtt készítettek egy videós üzenetet Trumpnak, hogy jobbulást kívánjanak neki, miután regisztrálták nála a koronavírust.

Hasonló eset történt egyébként nyáron Tulsában, akkor Donald Trump kampányeseménye sínylette meg a netes átverést, mert nagyon kevesen mentek el a rendezvényre.

Actually you just got ROCKED by teens on TikTok who flooded the Trump campaign w/ fake ticket reservations & tricked you into believing a million people wanted your white supremacist open mic enough to pack an arena during COVID

Shout out to Zoomers. Y’all make me so proud. ☺️ https://t.co/jGrp5bSZ9T

— Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) June 21, 2020