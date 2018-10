A fiataloknak is van beleszólása az ország és Európa ügyeibe

Diákoknak rendeztek vitanapot az Országházban, ahol belekóstolhattak a döntéshozás mikéntjébe és képviselőket is kérdezhettek.

Minden korosztálynak van beleszólása az ország és Európa ügyeibe – mondta Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár pénteken, az Országház épületében tartott, hetedik Van beleszólásod! című parlamenti ifjúsági napon.

Az államtitkár arra biztatta az eseményen jelen lévő diákokat, találják meg, hogyan szólhatnak bele az őket érintő kérdésekbe. Példaként említette erre a jövő májusi európai parlamenti választásokat, amely szerinte egy fontos voksolás lesz. Novák Katain szerint fontos tájékozódni a voksolás előtt, hogy minél több információ birtokában dönthessenek. Bizakodott, hogy minél több fiatal vesz részt a voksoláson, ezzel is jelezve, van beleszólásuk abba, merre menjen tovább Európa, milyen kontinensen éljenek majd gyerekeikkel, unokáikkal, továbbá eldönthetik azt is, Európa meg tud-e maradni olyannak, amilyen most, meg tudja-e őrizni biztonságát.

A parlament munkájáról szólva elmondta még,

az Országgyűlés akkor is a tiszteletről szól, ha a képviselők nem értenek egyet.

Vannak rossz, személyeskedő, a tényeket teljesen mellőző viták, amelyek nem visznek előre, ugyanakkor léteznek jó viták is, amelyekben meg lehet ismerni a másik álláspontját, tényeket lehet ütköztetni, a vitapartnerek tisztelik egymást, a kölcsönös megértés pedig előremutató dolgokat eredményez – fejtette ki.

A Van beleszólásod! című parlamenti ifjúsági napon háromszáz középiskolás vitajátékban modellezi a parlamenti döntéshozatali folyamatokat, illetve európai uniós és hazai parlamenti képviselőktől kérdezhetnek.

Borítókép: Diákok a hetedik Van beleszólásod! című parlamenti ifjúsági napon az Országház Felsőházi üléstermében 2018. október 19-én.

MTI/Soós Lajos