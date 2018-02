A gyömbér segíthet megelőzni az influenzát

Egyre népszerűbb a gyömbér, amely többféle betegség megelőzésében segíthet, ízletes tea készíthető belőle, de használható fűszerként is.

Fűszerként ízesebbé teszi ételeinket, gyógynövényként segíti egészségünk megőrzését és szépíti bőrünket. Por alakban és kandírozva is kapható, de megéri vesződni a rücskös gyökértörzsek hámozásával, mert a gyömbér nyersen a leghatásosabb.

Vásárláskor érdemes megtapogatni a kiszemelt darabot, mert akkor friss, ha feszesnek és kissé nyirkosnak érezzük. Minél vaskosabb, annál intenzívebb az aromája. Ételhez, italhoz vagy gyógykúrához egyszerre csak kis mennyiségre van szükség, ezért nem érdemes nagyobb tételt vásárolni – írja a mindmegette.hu

A gyömbérnek számos gyógyító tulajdonsága van. Teaként elkortyolva méregtelenít, védi a májat és tisztítja a bőrt, erősíti az immunrendszert, enyhíti a megfázásos tüneteket, serkenti a vérkeringést, fájdalom- és lázcsillapító, gyulladás-, vérnyomás- és koleszterinszint-csökkentő hatású, továbbá segít elmulasztani a hányingert.

Megfázás esetén egy csészéhez egy hüvelyknyi gyömbérdarabot kell vékony szeletekre vágni, majd forró vízzel leönteni. 10-15 perc után mézzel és citrommal ízesítve fogyasztható.

A gyömbér sokoldalúan felhasználható a konyhában is. A megtisztított nyers gumót vagy vékonyan kell felszeletelni, vagy apró kockákra vágni. Alkalmazható halhoz, húsokhoz (pl. szárnyashoz), zöldségekhez (pl. sárgarépához, sütőtökhöz, fejes káposztához, mangoldhoz, szójacsírához), rizshez és tésztákhoz. Pikáns levesekhez, vegetáriánus fogásokhoz, ázsiai és indiai ételekhez (pl. currykhez) is használható. A gyömbérrel fel lehet dobni dresszingeket, mártogatósokat és szószokat, ízesíteni lehet vele gyümölcssalátát, mézeskalácsot és más süteményeket, joghurtos, túrós és jeges desszerteket. Hideg és meleg italok ízesítőjeként is kedvelt. A kandírozott gyömbér önmagában fogyasztható édes csemege vagy sütemények, desszertek hozzávalója.

