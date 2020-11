Hat nyelvből szerezhető általános nyelvvizsga bizonyítvány, akár otthonról is

Azt írták, hogy a koronavírus-járvány első hulláma nyomán, a tavaszi járványügyi veszélyhelyzet idejére bevezetett lehetőség népszerűnek bizonyult:

Emlékeztettek, a kormány a nyár végén döntött arról, hogy a megfelelően felkészült vizsgaközpontok – újabb határidő meghatározása nélkül – a továbbiakban is szervezhetnek online nyelvvizsgát.

Felhívták a figyelmet, hogy

az őszi időszakban öt nyelvvizsgaközpont nyújtotta be akkreditációs kérelmét az Oktatási Hivatalhoz, és szerdán az ötödik is megkapta az engedélyt arra, hogy személyes kontaktus nélkül, online formában is szervezhessen nyelvvizsgát.