Péntek este fórumot tartott Egerben a Minaret Hotelben Márky-Zay Péter, a Mindenki Magyarországa Néppárt (MMN) elnöke. Fiatalok és idősek egyaránt kíváncsiak voltak az egykori ellenzéki összefogás miniszterelnök-jelöltjére aki azt mondta, céljuk, hogy legalább a mostani ellenzéki vezetésű városok maradjanak meg ellenzékinek, majd elmondta, ismeri a helyi viszonyokat, sok jelölt van Egerben. A fórumon részt vett Varga Zsolt megyei pártreferens is.

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

– Országosan 2 év apátia után most úgy tűnik van remény – mondta Márki-Zay. – Június 9-én Európa parlamenti és önkormányzati választások is lesznek. Orbán Viktor nem leváltható ezen, de üzenetet lehet neki küldeni – fogalmazott. Arról is beszélt, hogy úgy látja, az ellenzék egyes részei is ellenük dolgoztak az előző, országgyűlési választáson.

– A propaganda olyan erős volt, hogy még személyes ismerősei is elhitték nekik, hogy ha megválasztanak, akkor Gyurcsány kormányozna és gyerekeket műttetnénk át. Ilyen feltételek között reménytelennek tűnt a küzdelem. Hiába jön egy tisztességes jelölt, azt összegyurcsányozzák – hangsúlyozta, majd arról beszélt, hogy szerinte a Fidesz nem tartotta be amit a választások előtt ígért, idén pedig az első 3 hónapban a teljes éves költségvetési hiány összejött.

– A nyugdíjak vásárló értéke csak tavaly 8 százalékkal csökkent. Magyarországon keresztül viszik a fegyvereket Ukrajnába, abszolút nem békepártiak – sorolta, majd a Novák-ügyről és kegyelmi döntéseiről is beszélt.

– Mindez sokaknak kinyitotta a szemét, tüntetések kezdődtek. Nem lehetnek biztosak abban, hogy Magyar Péter hogyan gondolkodik a fontos kérdésekről, de az a tömeg ami mögötte van igenis figyelemre méltó. Nem Magyar Péter a félelmetes, hanem az a sok ember aki mögé állt – mondta, majd azzal folytatta, hogy mikor 2 éve ő maga a mérések szerint jól állt, akkor sem vonult miatta utcára ennyi ember. Szerinte ez reményre ad okot a kormányváltással kapcsolatban.

– A Jobbikot és az LMP-t elvesztettük, nyilvánvalóan nem ellenzékiek. Arra a DK-ra sem lehet szavazni, amelyik Miskolcon megosztja az ellenzéket és ezzel a Fideszt támogatja – tette hozzá.

Kitért arra is, hogy az MMN az átláthatóság és az elszámoltatás híve, illetve támogatják, hogy ha az egészségügyben a TB ellátásban nincs időpont fontos, életmentővizsgálatokra vagy műtétre, akkor az állam fizesse ki a magánellátást, amennyiben így mód nyílik az ellátásra. Az eseményen felhívták a figyelmet, hogy a néppárt a Kisasszony téri piacon vasárnap délelőtt aláírást gyűjt az EP választáshoz.