Már a világgazdaság is megérzi a klímaváltozás hatásait

Gyökeresen átalakulhat az életünk – állítja egy amerikai kormányzati jelentés.

A jelentés szerint a klímaváltozás az évszázad végéig kártékonyan érinti majd az egészségügytől az infrastruktúráig az amerikai gazdaság valamennyi ágazatát. A kongresszus felkérésére több mint egy tucat minisztérium és kormányzati szervezet munkatársai, köztük tudósok által összeállított anyag megállapítja:

az üvegházhatást kiváltó, és a globális felmelegedést gyorsító gázok változatlan kibocsátása „történelmi mértékű”, a globális felmelegedés nagy mértékben megváltoztatja majd az emberi élet körülményeit.

Csökkenti a vízkészleteket és a vízhez történő hozzáférés lehetőségeit, megváltoztatja a tenger menti partvidékeket, megemeli az ipar és a mezőgazdaság termelési költségeit is. Nem utolsó sorban pedig árt az emberi egészségnek, „aránytalanul” sújtva a szegényebb társadalmi rétegeket.

A jelentés szerint az üvegházhatást kiváltó gázok kibocsátását radikálisan csökkenteni kell, alkalmazkodva a már megtörtént változásokhoz is. A klímaváltozás káros hatásai közül sok már most is érzékelhető szerte az Egyesült Államokban – állapították meg a szakemberek. A klímaváltozás már tapasztalható jeleiként az eddigieknél gyakrabban előforduló, pusztító viharokat, a szárazságokat és az árvizeket jelölték meg. Konkrét példákat is felhoztak megállapításaik alátámasztására: az esőzéseket és az áradásokat alig bíró gátszakadásokat Dél-Karolinában, a Sziklás-hegység és a Mississippi-medence közötti Nagy-síkság agrárvidékein a termések apadását, valamint a rovarok okozta megbetegedéseket Floridában.

„Az éghajlatváltozás jövőbeni kockázatai a most hozott intézkedésektől függnek”

– figyelmeztetett a jelentés, hangsúlyozva, hogy azonnali intézkedések nélkül a gazdasági növekedés fokozódó mértékű csökkenésével kell számolni. A Fehér Ház egyik szóvivője, Lindsay Walters visszautasította a jelentés megállapításait. Mint fogalmazott: ezek „a legszélsőségesebb jelenségeken alapulnak”.

Donald Trump elnök még októberben a Fox News hírtelevíziónak adott interjújában azt hangoztatta: nincs róla meggyőződve, hogy a globális felmelegedést emberi tevékenység okozza, és azt állította, hogy a klímaváltozásra figyelmeztető tudósoknak „politikai céljaik” vannak.

